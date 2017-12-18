Проект республиканского бюджета-2018 принят депутатами в первом чтении

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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании приняли в первом чтении законопроект "О республиканском бюджете на 2018 год", передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно документу, бюджет утвержден по расходам в сумме Br19,751 млрд исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме Br20,485 млрд. Профицит бюджета ожидается в размере Br733,88 млн.

Ключевой задачей развития Беларуси в 2018 году будет являться восстановительный рост экономики, повышение ее конкурентоспособности и формирование условий для достижения целей программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы.

Как пояснил министр финансов Владимир Амарин, налоговая нагрузка в 2018 году составит не более 25,5% к ВВП и не превысит предусмотренного в программных документах социально-экономического развития на пятилетку уровня в 26% к ВВП.

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