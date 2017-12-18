|
Проект республиканского бюджета-2018 принят депутатами в первом чтении
18.12.2017 13:22 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании приняли в первом чтении законопроект "О республиканском бюджете на 2018 год", передает корреспондент БЕЛТА.
Согласно документу, бюджет утвержден по расходам в сумме Br19,751 млрд исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме Br20,485 млрд. Профицит бюджета ожидается в размере Br733,88 млн.
Ключевой задачей развития Беларуси в 2018 году будет являться восстановительный рост экономики, повышение ее конкурентоспособности и формирование условий для достижения целей программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы.
Как пояснил министр финансов Владимир Амарин, налоговая нагрузка в 2018 году составит не более 25,5% к ВВП и не превысит предусмотренного в программных документах социально-экономического развития на пятилетку уровня в 26% к ВВП.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии