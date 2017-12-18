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Министр труда спрогнозировала, какие средние зарплаты будут в Беларуси в 2018 году

18.12.2017 13:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Среднегодовая зарплата белорусов в 2018 году составит 921−941 рубль. Ее размер зависит от сценария развития экономики. Об этом сегодня в Палате представителей при обсуждении пакета бюджетных законопроектов сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Среднегодовая зарплата в Беларуси в следующем году, в зависимости от сценария развития экономики, составит 921−941 рубль», — заявила министр.

При этом Ирина Костевич уточнила, что в реальном секторе средняя зарплата «безусловно превысит 1000 рублей», напомнив, что зарплата бюджетников составляет 80% от зарплат реального сектора.

Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Однако пока в Беларуси нарастает отставание от графика по выходу к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей. «По январю-сентябрю такое отставание составило 25,4 рубля, или 3,1%», — сообщил ранее премьер-министр Андрей Кобяков. Напомним, в январе-августе эта сумма составляла 14 рублей.

Ранее Ирина Костевич напомнила, что среднюю зарплату в 1000 рублей получит не каждый работающий белорус. «Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли — промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее», — заявила Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.

В ноябре этого года Александр Лукашенко допустил, что в начале 2018 года будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня. «А дальше, второй, третий, четвертый кварталы, мы должны уже превосходить 1000 рублей хоть немножко», — сказал глава государства.

 
 
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Размер среднегодовой зарплаты белорусов в 2018 году будет зависеть от сценария развития экономики.

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