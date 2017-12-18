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Министр труда спрогнозировала, какие средние зарплаты будут в Беларуси в 2018 году
18.12.2017 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
Среднегодовая зарплата белорусов в 2018 году составит 921−941 рубль. Ее размер зависит от сценария развития экономики. Об этом сегодня в Палате представителей при обсуждении пакета бюджетных законопроектов сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
«Среднегодовая зарплата в Беларуси в следующем году, в зависимости от сценария развития экономики, составит 921−941 рубль», — заявила министр.
При этом Ирина Костевич уточнила, что в реальном секторе средняя зарплата «безусловно превысит 1000 рублей», напомнив, что зарплата бюджетников составляет 80% от зарплат реального сектора.
Напомним, в апреле этого года президент
Однако пока в Беларуси
Ранее Ирина Костевич
В ноябре этого года Александр Лукашенко
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Размер среднегодовой зарплаты белорусов в 2018 году будет зависеть от сценария развития экономики.
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