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Консервативный, но с профицитом: Закон о бюджете прошел первое чтение
18.12.2017 13:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек — Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении проект Закона РБ "О республиканском бюджете на 2018 год". Бюджет называют консервативным, он предусмотрен профицитным. Доходная часть заложена на уровне около 20,5 миллиардов рублей, расходная — на уровне 19, 8. Профицит составит около 700 миллионов рублей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Основными источниками дохода заявлены налог на добавленную стоимость, акцизы и налоговые доходы от экономической деятельности. При этом в 2018-м году предполагается сохранить социальную направленность бюджета. В приоритете финансирование здравоохранения и образования, а также обеспечение роста зарплат бюджетников.
Вместе с тем, как выяснилось, бюджет подошел к первому чтению несколько в измененном виде: сократились расходы на часть социальных статей, зато увеличился специальный резервный фонд. Депутат Анна Конопацкая попыталась это выяснить у представлявшего проект бюджета министра финансов Беларуси Владимира Амарина.
"В этом фонду зарезервированы специальные средства, чтобы обеспечить приоритетные расходы нашего государства в будущем году, прежде всего речь идет о повышении заработной платы в бюджетном секторе экономики и реализации важнейших инвестиционных и инновационных проектов", — пояснил Амарин позже журналистам.
Второе чтение бюджета состоится в ближайшие дни.
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Палата представителей приняла Закон о республиканском бюджете на 2018 год в первом чтении - он будет консервативным и сохранит социальную направленность.
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