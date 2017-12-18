Консервативный, но с профицитом: Закон о бюджете прошел первое чтение

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении проект Закона РБ "О республиканском бюджете на 2018 год". Бюджет называют консервативным, он предусмотрен профицитным. Доходная часть заложена на уровне около 20,5 миллиардов рублей, расходная — на уровне 19, 8. Профицит составит около 700 миллионов рублей.



© Sputnik / Виктор Толочко Парламент рассматривает консервативный вариант бюджета на 2018 год

Основными источниками дохода заявлены налог на добавленную стоимость, акцизы и налоговые доходы от экономической деятельности. При этом в 2018-м году предполагается сохранить социальную направленность бюджета. В приоритете финансирование здравоохранения и образования, а также обеспечение роста зарплат бюджетников.

Вместе с тем, как выяснилось, бюджет подошел к первому чтению несколько в измененном виде: сократились расходы на часть социальных статей, зато увеличился специальный резервный фонд. Депутат Анна Конопацкая попыталась это выяснить у представлявшего проект бюджета министра финансов Беларуси Владимира Амарина.

"В этом фонду зарезервированы специальные средства, чтобы обеспечить приоритетные расходы нашего государства в будущем году, прежде всего речь идет о повышении заработной платы в бюджетном секторе экономики и реализации важнейших инвестиционных и инновационных проектов", — пояснил Амарин позже журналистам.

Второе чтение бюджета состоится в ближайшие дни.