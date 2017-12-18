﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

18.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Рост цен на вторичном рынке жилья оказался самым ощутимым с начала декабря. На минувшей неделе индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,5% и достиг отметки в 1209 $/м2.

Приближающийся период праздников наверняка окажет влияние на рынок. Как правило, в это время замедляется и рост, и снижение цен – недельные изменения индекса редко превышают 0,1%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

Цены продолжают двигаться вверх и на первичном рынке. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,4% и составила 1210 $/м2. По сравнению с минимальным значением 2017 года средняя цена новостроек поднялась уже на 8,1% или на $91 за квадратный метр.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

Предложение квартир по итогам минувшей недели вновь сократилось, однако незначительно – всего на 0,3%. При этом общая динамика оказалась негативной исключительно благодаря «двушкам», которых за неделю стало меньше на 1,5%. Что касается квартир с одной и тремя комнатами, то их за неделю стало больше на 0,2% и 0,6% соответственно. Для 4-комнатных квартир неделя прошла без изменений. По опыту прошлых лет можно предположить, что грядущий период праздников и сокращенных рабочих недель приведёт к дальнейшему сокращению предложения.  

В апреле 2017 года на вторичном рынке жилья было выставлено на продажу на 2000 больше квартир, чем сейчас.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 18 декабря следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

На минувшей недели росли в цене все без исключения типы квартир. Темпы отличались незначительно: рост цен колебался от 0,4% до 0,5%. По итогам последнего месяца сильнее остальных подорожали 1-комнатные квартиры (+2,9%).

Изменение цен в районах Минска на 18 декабря выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

Небольшое (-0,1%) снижение цен было зафиксировано в Октябрьском и Московском районах. Примечательно, что цены в данных районах снижаются вторую неделю подряд. Без изменений прошла неделя для Первомайского района. Что касается остальных, то из общей массы выделяются Ленинский и Советский районы, где цены на квартиры за неделю прибавили более 1%.

По итогам прошедшего месяца рост цен в зависимости от района колебался от 0,2% до 3,4%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 725 $/м2 (+0,5%), Витебск – 563 $/м2 (+0,8%), Гомель – 558 $/м2 (-0,2%), Гродно – 686 $/м2 (+0,2%), Могилев – 600 $/м2 (+0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и остаётся на уровне 2 830 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1498 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,1% и равняется 818 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 11 по 18 декабря 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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