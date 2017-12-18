Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 11-18 декабря 2017 года

Рост цен на вторичном рынке жилья оказался самым ощутимым с начала декабря. На минувшей неделе индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,5% и достиг отметки в 1209 $/м2.

Приближающийся период праздников наверняка окажет влияние на рынок. Как правило, в это время замедляется и рост, и снижение цен – недельные изменения индекса редко превышают 0,1%.



