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Knauf выкупил половину "Белгипса"

18.12.2017 14:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Немецкий концерн «Кнауф» согласовал условия по приобретению 50% доли в уставном капитале российской «Корпорации «Волма», которой принадлежит «Белгипс». Об этом сообщили участники сделки сегодня на пресс-конференции в Минске.


Фото: Дарья Бурякина

«Кнауф», который давно проявлял интерес к покупке «Белгипса», намерена нарастить присутствие в Беларуси, Украине и странах Балтии. «Локализация производства строительной продукции в Беларуси позволит удовлетворять спрос потребителей Беларуси и близлежащих государств строительными материалами высокого качества. Мы рассматриваем белорусский рынок стройматериалов как перспективный и готовы вкладывать инвестиции для его развития», — сообщил управляющий группы Кнауф СНГ Янис Краулис.

«В связи с приобретением доли в Корпорации "Волма" группа Кнауф приняла на себя половину обязательств по инвестированию средств в Белгипс», — заявили на пресс-конференции.

«Важны инвестиции, налоговые поступления и заработная плата, которая на Белгипсе за год выросла до 1270 рублей», — заявил иинистр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Общий объем инвестиций в проект составит 70 млн евро, сообщил управляющий партнер группы Кнауф Манфред Грундке. Он надеется насытить продукцией белорусский рынок и осуществлять поставки на другие рынки, ведь мощности строящегося завода превышают потребность рынка Беларуси по гипсокартону в 3 раза. Впрочем, Грундке рассчитывает, что рынок Беларуси будет расти. По его словам, хозяин Кнауфа желает стать самым крупным налогоплательщиком в стране присутствия. «В таком случае он может и сам заработать, и платить высокую зарплату», — уточнил управляющий партнер.

Глава «Корпорации «Волма» Юрий Гончаров сообщил, что сейчас отставание в графике строительства составляет 4 месяца. Сдать объект планируется до конца 2018 года. Здесь будет создано 210 новых рабочих мест. В проект уже инвестировано 49,5 млн евро, сказал Гончаров. Он пояснил, что увеличение инвестиций по сравнению с первоначальным планом обусловлено новыми мощностями, вложением в инфраструктуру и стоимостью материалов.

«Время вносит свои коррективы. Сейчас в отрасли наблюдается спад. Поэтому если раньше мы рассчитывали на окупаемость проекта за 8 лет, то сейчас надеемся на 10 лет», — уточнил Гончаров.

Напомним, в начале 2014 года «Волма» приобрела госпакет акций ОАО «Белгипс» за 5,27 млн долларов. Условием приватизации было инвестирование в «Белгипс» до 1 июля 2018 года не менее 43 млн евро. Инвестиции предписано было направить как на модернизацию действующего производства «Белгипса» на ул. Козлова в Минске, так и на строительство нового завода в Минском районе. Проектные мощности в год должны составить: гипсокартонные листы — 30 млн кв. м, пазогребневые плиты — 500 тыс. кв. м, сухие строительные смеси — 100 тыс. тонн. В октябре 2015 года в Гатово состоялась церемония начала строительства нового завода гипсовых материалов.

Осенью 2016 года собственники «Волмы» Юрий Гончаров и Александр Малашкин решили обособить производство гипсовой продукции в Беларуси в отдельный бизнес, отделив его от управления «Группы компаний «Волма». Стратегия российской фирмы в 2017 году — максимальное развитие в РФ. Кроме того, Гончаров выкупил долю Малашкина, став единственным владельцем ООО «Корпорация «Волма» и, соответственно, «Белгипса». После этого бизнесмен предложил привлечь в проект соинвестора, которым и стал «Кнауф».

В марте текущего года Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) удовлетворила ходатайство российского подразделения немецкой компании Knauf ООО «Кнауф гипс» о приобретении 50% ООО «Корпорация «Волма», установив, что сделка не приведет к ограничению конкуренции. Поскольку «Корпорация Волма» — это отдельное, обособленное юридическое лицо, владеющее ОАО «Белгипс». Никакой деятельности на территории Российской Федерации данное юридическое лицо не ведет.

 
Теги: Минск
 
 
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Немецкий концерн "Кнауф" согласовал условия по приобретению 50% доли в уставном капитале российской "Корпорации "Волма", которой принадлежит "Белгипс". Об этом...

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