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Птичий грипп: Беларусь ограничила ввоз птицы из Нидерландов и Франции

18.12.2017 14:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Беларусь ограничила ввоз птицы из отдельных регионов Нидерландов и Франции, сообщила БелТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Международного эпизоотическое бюро зарегистрировало на территории нидерландской провинции Флеволанд случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. А на территории региона Земля Луара во Франции зарегистрирован новый случай низкопатогенного гриппа.

Временный запрет касается ввоза в Беларусь живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

В департаменте отметили, что ранее выданные разрешения на ввоз перечисленного товара из этих регионов отменяются. В ноябре этого года Беларусь уже ограничивала ввоз птицы из Болгарии, а в марте – из Московской области в связи с угрозой птичьего гриппа. По состоянию на ноябрь птичий грипп зарегистрирован в 22 странах Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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В одной из провинций Нидерландов зарегистрирован случай заболевания птицы высокопатогенным гриппом, во Франции – низкопатогенным.

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