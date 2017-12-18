Птичий грипп: Беларусь ограничила ввоз птицы из Нидерландов и Франции

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Беларусь ограничила ввоз птицы из отдельных регионов Нидерландов и Франции, сообщила БелТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Международного эпизоотическое бюро зарегистрировало на территории нидерландской провинции Флеволанд случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. А на территории региона Земля Луара во Франции зарегистрирован новый случай низкопатогенного гриппа.

Временный запрет касается ввоза в Беларусь живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

В департаменте отметили, что ранее выданные разрешения на ввоз перечисленного товара из этих регионов отменяются. В ноябре этого года Беларусь уже ограничивала ввоз птицы из Болгарии, а в марте – из Московской области в связи с угрозой птичьего гриппа. По состоянию на ноябрь птичий грипп зарегистрирован в 22 странах Европы.