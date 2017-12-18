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Местные бюджеты не получат обещанные 50% сборов дорожной госпошлины

18.12.2017 14:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Только 45% от общего объема собранных средств в виде дорожной госпошлины получат местные бюджеты, хотя ранее озвучивалась, что в регионы будет направляться половина средств, а 55% будут перечисляться в республиканский бюджет, сообщил в понедельник министр финансов Владимир Амарин.

Амарин в понедельник представлял в Палате представителей проект закона "О бюджете РБ на 2018 год", проект закона был принят в первом чтении.

"Сегодня в бюджете запланированы 45 на 55. 5% – это резерв, который будет в специальном резервном фонде. Если все будет идти на плану, мы их разрезервируем и будем использовать на местные дороги", —пояснил Амарин.

Депутат Палаты Представителей Ольга Политико во время обсуждения бюджета просила еще раз внимательнее отнестись к такому соотношению. Мотивировала тем, что сейчас, недополучая средства, местные власти вынуждены брать кредиты на ремонт дорог, а затем тратить до трети дорожного фонда на погашение этих кредитов и процентов по кредитам.

Местные бюджеты не получат обещанные 50% сборов дорожной госпошлины
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Если мы сейчас не увеличим субвенции в местные бюджеты, а стоит задача привести в порядок местные дороги, то вся собранная пошлина в регионах будет идти не на дороги, а на погашение кредитов и процентов. Поэтому мое предложение – еще раз обратить внимание на субвенции, передаваемые местным бюджетам, оставить им 50%, а вот эти 16 миллионов разницы- предлагаю еще раз, пересмотреть акциза на алкоголь. Поднять их на копеечку, которая не нарушит баланс между ценами в Беларуси и России", — обратилась к министру финансов депутат.

Амарин признался, что после нулевого чтения проекта бюджета, где Политико уже озвучивала предложение увеличить акцизы на алкоголь, представители Минфина связали с региональными властями. Ни одна область не поддержала это предложение, заявил Амарин.

Он объяснил, что забирая большую часть собранной пошлины в республиканский бюджет, власть страхуется от рисков недополучения сборов по госпошлины.

"В текущем году около 25 —30 миллионов госпошлины к планам 2017 года не дополучим. И мы вынуждены были привести в соответствие суммы передаваемые в местные бюджеты", — пояснил министр.

Местные бюджеты не получат обещанные 50% сборов дорожной госпошлины
© Sputnik / Виктор Толочко
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Депутат не согласилась с логикой министра. По ее мнению, если местные бюджеты не получат обещанные 50% дорожных сборов, то количество собранной пошлины еще уменьшится

"Если люди не будут видеть, что за их деньги делаются дороги в их регионе, то никакие изменения механизмов на них не повлияют. А 16 миллионов – это не те деньги, из-за которых надо держать в напряжении общество" – заметила депутат.

На собираемость средств должно повлиять изменение порядка сбора госпошлины. Документ, который должен изменить порядок уже готовится. И если все будет идти по плану, подчеркнул министр, то регионы смогут получить обещанные средства в полном объеме.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом Минфин надеется застраховаться от рисков невыполнения объемов сбора госпошлины – в 2017 бюджет недополучил около 30 миллионов ожидаемых средств.

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