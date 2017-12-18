МИНСК, 18 дек — Sputnik. Выполнить поручение президента об обеспечении средней зарплаты на уровне тысячи рублей в будущем году выполнить будет проблематично, во всяком случае в проекте бюджета на 2018 год заложены цифры в 921 рубль при консервативном сценарии развития экономики и 941 рубль – при целевом сценарии, рассказала в ходе представления проекта закона ”О бюджете государственного фонда социальной защиты населения РБ на 2018 год” министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Между тем журналистам Костевич уточнила, что в реальном секторе экономике поручение президента предполагается выполнить.

"Мы выходим на поставленную цифру. Экономика представляет собой реальный сектор и бюджетный сектор. Бюджетный сектор – это 80% от средней зарплаты в целом по стране. Средняя зарплата планируется на уровне 921 и941 рубль. Что касается реального сектора, то в 18-м году планируется выход на более чем 1000 рублей в среднем", — заявила Костевич.

Она также рассказал, что как минимум однажды в 2018 году будут пересчитываться трудовые пенсии, это предусмотрено законом. Причем по более пессимистичному – консервативному сценарию – этот темп роста пенсий предусмотрен в размере 112%. Пособия, привязанные к прожиточному минимуму, будут пересматриваться ежеквартально.

В целом же проект бюджета предусматривает рост доходов населения на 9%. Проект закона” О бюджете государственного фонда социальной защиты населения РБ на 2018 год” был принят Палатой представителей в понедельник сразу в двух чтениях.