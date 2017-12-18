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Министр труда рассказала, кто все-таки получит в 2018 "по пятьсот"
18.12.2017 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
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© Sputnik/ Сергей Гунеев
Между тем журналистам Костевич уточнила, что в реальном секторе экономике поручение президента предполагается выполнить.
"Мы выходим на поставленную цифру. Экономика представляет собой реальный сектор и бюджетный сектор. Бюджетный сектор – это 80% от средней зарплаты в целом по стране. Средняя зарплата планируется на уровне 921 и941 рубль. Что касается реального сектора, то в 18-м году планируется выход на более чем 1000 рублей в среднем", — заявила Костевич.
Она также рассказал, что как минимум однажды в 2018 году будут пересчитываться трудовые пенсии, это предусмотрено законом. Причем по более пессимистичному – консервативному сценарию – этот темп роста пенсий предусмотрен в размере 112%. Пособия, привязанные к прожиточному минимуму, будут пересматриваться ежеквартально.
В целом же
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Среднегодовая зарплата в стране планируется на уровне 921 рубля при консервативном сценарии развития экономики и 941 – при целевом.
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