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Министр труда рассказала, кто все-таки получит в 2018 "по пятьсот"

18.12.2017 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Выполнить поручение президента об обеспечении средней зарплаты на уровне тысячи рублей в будущем году выполнить будет проблематично, во всяком случае в проекте бюджета на 2018 год заложены цифры в 921 рубль при консервативном сценарии развития экономики и 941 рубль – при целевом сценарии, рассказала в ходе представления проекта закона ”О бюджете государственного фонда социальной защиты населения РБ на 2018 год” министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

Министр труда рассказала, кто все-таки получит в 2018 "по пятьсот"
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Между тем журналистам Костевич уточнила, что в реальном секторе экономике поручение президента предполагается выполнить.

"Мы выходим на поставленную цифру. Экономика  представляет собой реальный сектор и бюджетный сектор. Бюджетный сектор – это 80% от средней зарплаты в целом по стране. Средняя зарплата планируется на уровне  921 и941 рубль. Что касается реального сектора, то в 18-м году планируется выход на более чем 1000 рублей в среднем", — заявила Костевич.

Она также рассказал, что как минимум однажды в 2018 году будут пересчитываться трудовые пенсии, это предусмотрено законом. Причем по более пессимистичному – консервативному сценарию – этот  темп роста пенсий предусмотрен в размере 112%. Пособия, привязанные к прожиточному минимуму, будут пересматриваться ежеквартально.

В целом же проект бюджета предусматривает рост доходов населения на 9%.  Проект закона” О бюджете государственного фонда социальной защиты населения РБ на 2018 год” был принят Палатой представителей в понедельник сразу в двух чтениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Среднегодовая зарплата в стране планируется на уровне 921 рубля при консервативном сценарии развития экономики и 941 – при целевом.

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