﻿ Минфин: Беларусь планирует разместить евробонды в следующем году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин: Беларусь планирует разместить евробонды в следующем году

18.12.2017 14:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Беларусь планирует в 2018 году внешние заимствования в том числе и в виде размещения евробондов, заявил журналистам министр финансов республики Владимир Амарин.

"В следующем году предполагается привлечь средства от заимствований на внешнем и внутреннем рынках — 1,2 миллиарда долларов", — сказал глава Минфина.

Минфин: Беларусь планирует разместить евробонды в следующем году
© Sputnik / Виктор Толочко
МВФ о новом кредите для Беларуси: дверь всегда открыта

Он отметил, что половину этой суммы планируется привлечь в виде евробондов.

Также, по словам Амарина, Беларусь в будущем году должна получить последний транш кредита ЕФСР в размере 200 миллионов долларов. Министр отметил, что шестой транш Минск может не успеть получить до конца текущего года, поэтому, возможно, это будет отложено на первый квартал 2018-го.

Глава Минфина подчеркнул, что Беларуси в следующем году нужно будет выплатить 3,7 миллиарда долларов госдолга, в том числе основного 2,5 миллиарда и более 1,2 будет потрачено на обслуживание.

Внешний долг республики по состоянию на 1 ноября составляет 16,6 миллиарда долларов. Бюджетом на будущий год установлен лимит внешнего госдолга до 19,6 миллиарда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 204
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего республика планирует привлечь извне более миллиарда долларов, часть из них – последний транш кредита ЕФСР.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Министр труда рассказала, кто все-таки получит в 2018 "по пятьсот"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика