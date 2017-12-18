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Минфин: Беларусь планирует разместить евробонды в следующем году
18.12.2017 14:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек — Sputnik. Беларусь планирует в 2018 году внешние заимствования в том числе и в виде размещения евробондов, заявил журналистам министр финансов республики Владимир Амарин.
"В следующем году предполагается привлечь средства от заимствований на внешнем и внутреннем рынках — 1,2 миллиарда долларов", — сказал глава Минфина.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он отметил, что половину этой суммы планируется привлечь в виде евробондов.
Также, по словам Амарина, Беларусь в будущем году должна получить последний транш кредита ЕФСР в размере 200 миллионов долларов. Министр отметил, что шестой транш Минск может не успеть получить до конца текущего года, поэтому, возможно, это будет отложено на первый квартал 2018-го.
Глава Минфина подчеркнул, что Беларуси в следующем году нужно будет выплатить 3,7 миллиарда долларов госдолга, в том числе основного 2,5 миллиарда и более 1,2 будет потрачено на обслуживание.
Внешний долг республики по состоянию на 1 ноября составляет 16,6 миллиарда долларов. Бюджетом на будущий год установлен лимит внешнего госдолга до 19,6 миллиарда.
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Всего республика планирует привлечь извне более миллиарда долларов, часть из них – последний транш кредита ЕФСР.
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