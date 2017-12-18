Беларусбанк принял стратегию до 2020 года, цель - стать одним из самых рентабельных банков

Стратегия развития Беларусбанка, крупнейшего белорусского коммерческого банка, предусматривает повышение эффективности функционирования банка, что позволит повысить рентабельность капитала до уровня более 11,5%, сообщается в пресс-релизе банка.

Стратегию Беларусбанка на 2018−2020 годы приняли в октябре 2017 года. По итогам доклада председателя правления банка Виктора Ананича 12 декабря, стратегию развития одобрил президент страны.

Стратегический план банка разработан в соответствии с требованиями Нацбанка и учитывает международный опыт. Для достижения запланированных показателей планируется оптимизация затрат банка за счет перехода на двухуровневую систему управления и активного внедрения цифровых технологий.

Реализация Стратегии развития на 2018−2020 гг. позволит Беларусбанку стать одним из наиболее рентабельных банков Беларуси. При этом в настоящее время Банк демонстрирует значительную эффективность в работе, отмечено в сообщении.

По итогам работы за 11 месяцев 2017 года Беларусбанк стал наиболее результативно работающим банком страны в части затрат: показатель отношения операционных расходов к прибыли от основной деятельности («cost-to-income ratio») сложился на самом низком уровне среди коммерческих банков страны и составил 40,5%.

Также по итогам 11 месяцев Беларусбанк был самым прибыльным банком страны, объем чистой прибыли составляет 202 млн рублей.

Как сообщала БЕЛТА, стратегия развития Беларусбанка до 2020 года не предполагает продажи миноритарного пакета акций. Ранее речь шла о возможной продажи 25%.

«Мы видим, что сегодня те условия, которые в принципе ставились при продаже миноритарного пакета акций, не могут быть приняты как со стороны правления банка, так и со стороны собственника. Поэтому на ближайшие три года мы не планируем продажу», — отметил Ананич. Кроме того, ранее озвучивалась информация о возможности проведения IPO банком в 2019 году.