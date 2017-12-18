﻿ Разработана модель приватизации крупного цементного завода. Последнее слово за Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разработана модель приватизации крупного цементного завода. Последнее слово за Лукашенко

18.12.2017 17:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ближайшее время станет понятно, будет ли приватизировано ОАО «Красносельскстройматериалы», крупного белорусского производителя цемента. Об этом сообщил журналистам министр строительства и архитектуры Анатолий Черный.


Фото сайта mas.by

В октябре глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times заявил, что правительство Беларуси предложило Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотреть возможность приватизации ОАО «Красносельскстройматериалы». По его словам, это были не только обсуждения, но «уже началась конкретная подготовительная работа с партнерами».

«Уже разработан бизнес-план. Сейчас просчитывается выгода для Республики Беларусь. Но окончательное решение принимает глава государства», — сказал сегодня Черный. «Думаю, в начале следующего года станет понятно, будем ли мы привлекать стратегического инвестора или будем работать самостоятельно», — добавил он.

По словам министра, привлечение инвестора будет проходит через международный аукцион. Пока базовые подходы «разрабатывались на условиях [ирландской] компании CRH». «Если стратегическим инвестором станет CRH, то ЕБРР готов их прокредитовать», — сказал Черный.

Стоит отметить, что ОАО «Красносельскстройматериалы» не входит в холдинг «Белорусская цементная компания» (БЦК), который объединяет двух других крупных производителей цемента — «Белорусский цементный завод» и «Кричевцементношифер», расположенных в Могилевской области. Партнером БЦК является российская корпорация «Евроцемент».

Ранее ирландский холдинг CRH высказывал заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций ОАО «Красносельскстройматериалы». Был интерес со стороны немецкого HeidelbergCement и французского Lafarge.

 
 
Ссылка на источник 264
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В октябре глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times заявил, что правительство Беларуси предложило Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР)...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусбанк принял стратегию до 2020 года, цель - стать одним из самых рентабельных банков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика