Разработана модель приватизации крупного цементного завода. Последнее слово за Лукашенко

В ближайшее время станет понятно, будет ли приватизировано ОАО «Красносельскстройматериалы», крупного белорусского производителя цемента. Об этом сообщил журналистам министр строительства и архитектуры Анатолий Черный.



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В октябре глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью Financial Times заявил , что правительство Беларуси предложило Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотреть возможность приватизации ОАО «Красносельскстройматериалы». По его словам, это были не только обсуждения, но «уже началась конкретная подготовительная работа с партнерами».

«Уже разработан бизнес-план. Сейчас просчитывается выгода для Республики Беларусь. Но окончательное решение принимает глава государства», — сказал сегодня Черный. «Думаю, в начале следующего года станет понятно, будем ли мы привлекать стратегического инвестора или будем работать самостоятельно», — добавил он.

По словам министра, привлечение инвестора будет проходит через международный аукцион. Пока базовые подходы «разрабатывались на условиях [ирландской] компании CRH». «Если стратегическим инвестором станет CRH, то ЕБРР готов их прокредитовать», — сказал Черный.

Стоит отметить, что ОАО «Красносельскстройматериалы» не входит в холдинг «Белорусская цементная компания» (БЦК), который объединяет двух других крупных производителей цемента — «Белорусский цементный завод» и «Кричевцементношифер», расположенных в Могилевской области. Партнером БЦК является российская корпорация «Евроцемент».

Ранее ирландский холдинг CRH высказывал заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций ОАО «Красносельскстройматериалы». Был интерес со стороны немецкого HeidelbergCement и французского Lafarge.