Белинвестбанк получил в понедельник, 18 декабря, субординированный кредит в размере 50 млн евро. Средства предоставлены Европейским банком реконструкции и развития в рамках договоренностей , достигнутых в ходе визита президента ЕБРР Сумы Чакрабарти в Беларусь в сентябре текущего года.

Эту сделку называют уникальной для финансового рынка Беларуси. Она была осуществлена с участием Минфина Беларуси, что позволило привлечь средства ЕБРР под минимальную процентную ставку.

Средства субординированного кредита включены в капитал Белинвестбанка, что «приведет к увеличению его инвестиционной привлекательности и степени доверия со стороны клиентов и партнеров».

Средства кредита планируется направить на финансирование предприятий микро-, малого и среднего бизнеса частной формы собственности.

Напомним, в сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о привлечении в 2017 году внешнего государственного займа в сумме 50 млн

евро от ЕБРР для укрепления капитала Белинвестбанка сроком на 6 лет.

Тогда, в сентябре 2017 года, Минск посещала делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом Сумой Чакрабарти. Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся им на встречах с руководством банка и властями, были направления корпоративного развития банка и дальнейшего взаимодействия в части реализации совместных проектов. Особое внимание уделили повышению финансовой надежности банка за счет предоставления субординированного кредита.

«Меня проинформировали о прогрессе и о тех изменениях, которые были достигнуты в части программы институционального развития Белинвестбанка. Мы остаемся верны всем взятым на себя обязательствам в части вывода этого банка на приватизационную прямую», — сказал тогда президент ЕБРР.

Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский в сентябре отмечал , что проект вхождения ЕБРР в капитал Белинвестбанка реализуется быстро — «горизонт — 12 месяцев максимум».