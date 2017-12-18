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Белинвестбанк получил от ЕБРР 50 млн евро, важных для выхода на "приватизационную прямую"
18.12.2017 21:50 — Новости Экономики | Tut.by
Белинвестбанк получил в понедельник, 18 декабря, субординированный кредит в размере 50 млн евро. Средства предоставлены Европейским банком реконструкции и развития в рамках
Эту сделку называют уникальной для финансового рынка Беларуси. Она была осуществлена с участием Минфина Беларуси, что позволило привлечь средства ЕБРР под минимальную процентную ставку.
Средства субординированного кредита включены в капитал Белинвестбанка, что «приведет к увеличению его инвестиционной привлекательности и степени доверия со стороны клиентов и партнеров».
Средства кредита планируется направить на финансирование предприятий микро-, малого и среднего бизнеса частной формы собственности.
Напомним, в сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о привлечении в 2017 году внешнего государственного займа в сумме 50 млн
Тогда, в сентябре 2017 года, Минск посещала делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом Сумой Чакрабарти. Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся им на встречах с руководством банка и властями, были направления корпоративного развития банка и дальнейшего взаимодействия в части реализации совместных проектов. Особое внимание уделили повышению финансовой надежности банка за счет предоставления субординированного кредита.
«Меня проинформировали о прогрессе и о тех изменениях, которые были достигнуты в части программы институционального развития Белинвестбанка. Мы остаемся верны всем взятым на себя обязательствам в части вывода этого банка на приватизационную прямую», — сказал тогда президент ЕБРР.
Первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский в сентябре
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Эту сделку называют уникальной для финансового рынка Беларуси. Она была осуществлена с участием Минфина Беларуси, что позволило привлечь средства ЕБРР под...
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