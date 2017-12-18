Морозпродукту разрешили везти белорусское мороженое в РФ

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставку в РФ продукции белорусского предприятия СООО "Морозпродукт", сообщило российское ведомство в понедельник.



© Pixabay Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженого

Продукция данного предприятия оказалась под запретом в РФ с 4 августа текущего года.

"По итогам анализа материалов расследования, результатов лабораторных исследований, а также документов принято решение отменить с 18 декабря ограничения на поставки мороженого с белорусского предприятия СООО "Морозпродукт", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как ранее сообщал Sputnik, в августе 2017-го в мороженом белорусского завода были повторно выявлены остаточные следы антибиотика линкомицина в концентрациях, превышающих предельно допустимые.