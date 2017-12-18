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Морозпродукту разрешили везти белорусское мороженое в РФ

18.12.2017 22:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек – Sputnik. Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставку в РФ продукции белорусского предприятия СООО "Морозпродукт", сообщило российское ведомство в понедельник.

Морозпродукту разрешили везти белорусское мороженое в РФ
© Pixabay
Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженого

Продукция данного предприятия оказалась под запретом в РФ с 4 августа текущего года.

"По итогам анализа материалов расследования, результатов лабораторных исследований, а также документов принято решение отменить с 18 декабря ограничения на поставки мороженого с белорусского предприятия СООО "Морозпродукт", – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как ранее сообщал Sputnik, в августе 2017-го в мороженом белорусского завода были повторно выявлены остаточные следы антибиотика линкомицина в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

 
Теги: Минск
 
 
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В августе 2017-го в мороженом белорусского завода были повторно выявлены остаточные следы антибиотика.

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