Итоги «хапуна»: В базе Realt.by не осталось квартир до $30 тыс., а за $35 тыс. предлагают считанные варианты

Недавно мы писали , что два последних месяца отметились рекордным спросом на жилье. Как обычно во время «хапуна», активней всего расходились самые дешевые «однушки». Это подтверждают данные аналитического центра Realt.by, согласно которым в ноябре доля однокомнатных квартир среди приобретенных составила 43,6%. За счет того, что самые дешевые варианты убывают из объявлений, цены на жилье растут уже 23-ю неделю подряд.

За минувшие 3 месяца в базе Realt.by побывало около 30 столичных квартир в многоквартирных домах по цене до $30 тыс. Ни одной из них уже нет в продаже. Теперь примерно такое же количество квартир предлагается по цене $32 – 35 тыс. Что они из себя представляют?

Мы, как всегда, не учитывали жилье в блокированных домах частного сектора. Во-первых, самые дешевые из них часто не имеют элементарных удобств или требуют серьезного ремонта, во-вторых, многие усадьбы в недалеком будущем пойдут под снос.

За $32 - 33 тыс. – малометражки на периферии