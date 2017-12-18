Итоги «хапуна»: В базе Realt.by не осталось квартир до $30 тыс., а за $35 тыс. предлагают считанные варианты

Недавно мы писали, что два последних месяца отметились рекордным спросом на жилье. Как обычно во время «хапуна», активней всего расходились самые дешевые «однушки». Это подтверждают данные аналитического центра Realt.by, согласно которым в ноябре доля однокомнатных квартир среди приобретенных составила 43,6%. За счет того, что самые дешевые варианты убывают из объявлений, цены на жилье растут уже 23-ю неделю подряд.
За минувшие 3 месяца в базе Realt.by побывало около 30 столичных квартир в многоквартирных домах по цене до $30 тыс. Ни одной из них уже нет в продаже. Теперь примерно такое же количество квартир предлагается по цене $32 – 35 тыс. Что они из себя представляют?
Мы, как всегда, не учитывали жилье в блокированных домах частного сектора. Во-первых, самые дешевые из них часто не имеют элементарных удобств или требуют серьезного ремонта, во-вторых, многие усадьбы в недалеком будущем пойдут под снос.
За $32 - 33 тыс. – малометражки на периферии
За $32 200 на продажу выставлена однокомнатная квартира на Ауэзова, 6. Это самая неприглядная Чижовка: близко к МКАД, но далеко от ключевых магистралей и водохранилища. Общая площадь – 24 «квадрата», комната – меньше 10 кв.м. Квартира расположена на первом этаже панельной пятиэтажки. Из плюсов – приличная отделка.
За $33 тыс. на продажу выставлена квартира, еще меньшая по площади – всего 21 кв.м. по ул. Солнечной (близко к центру, но удручающе с точки зрения общественного транспорта). Квартира расположена на 1-м этаже панельного дома 1974 года постройки. Отделка старенькая, но состояние жилое.
За те же $33 тыс. на продажу выставлена 22-метровая квартира на Передовой, 9 – это прямо перед литейкой Тракторного, но при этом далеко от метро. Такая же малосемейка, как и предыдущие варианты, с длинным тамбуром и десятком, если не дюжиной квартир на этаже. Четвертый этаж, приличная отделка.
Другая квартира в том же доме, того же метража и по той же цене, но только на первом этаже и с ремонтом посвежее.
То же самое на Чигладзе, 8. Общая площадь – всего 21 кв.м., 12 квартир на этаже, дощатые полы в подъезде. Первый этаж. Пишут, что ремонт хороший, но фото нет.
За $33 - 34 тыс. – «однушки» стандартного метража в удаленных микрорайонах без ремонта
За $33 тыс. предлагается квартира стандартного метража на Столетова, 19. Общая площадь – 32,5 кв.м. Жилье находится на первом этаже и требует ремонта, который впоследствии может не окупиться: двухэтажки на Багратиона-Менделеева-Столетова включена в планы на снос, территория ищет инвестора.
Похожий вариант по той же цене, но только в Зеленом луге. Ремонт назван удовлетворительным, но фото продавец не приложил – видимо, гордиться нечем.
За $33,5 тыс. на продажу выставлена квартира в Соснах. Формально это Минск, но географически – еще дальше Шабанов (больше 40 минут пути от порога до ближайшей станции метро на общественном транспорте). Площадь – 31 кв.м, состояние жилое, квартира на 1-м этаже пятиэтажки без балкона.
За $33,5 тыс. продается 30-метровая «однушка» на первом этаже 9-этажки 1977 года постройки, расположенной в самом удаленном уголке Зеленого луга. Ремонта и мебели в квартире нет, балкона – тоже, окна деревянные, жилая комната – всего 11 кв.м.
За $33,9 тыс. продается «однушка» на последнем этаже 5-этажного дома в Шабанах. Общая площадь – 33 кв.м. Дом 1971 года постройки. Есть застекленная лоджия во всю длину комнаты. Квартира угловая и при этом расположена на последнем этаже дома без капремонта – в ней может быть холодно. Ремонт свежим не назовешь, но жить можно.
Еще одна квартира в Соснах за $34 тыс. Большой метраж – 36 кв.м., относительно новый дом – 1988 года постройки, нормальный ремонт. Но локация, как мы уже писали, удручающая.
За $34,5 - 35 тыс. – «хрущевка» без ремонта в центре или «горбачевка» с ремонтом на окраине
За $34,5 тыс. на продажу выставлена однокомнатная квартира на первом этаже «хрущевки» без капремонта. По расположению этот вариант на голову выше тех, которые предлагаются в данной ценовой категории: квартира находится прямо возле станции метро Пролетарская, и, соответственно, недалеко от центра города. Но продается она давно и безуспешно, и трудно сказать, в чем причина: то ли покупатели окончательно охладели к хрущевкам, то ли их смущает первый этаж, то ли близость железной дороги, то ли сочетание этих факторов. Состояние квартиры жилое, она угловая, поэтому в комнате два окна.
За $34,7 тыс. на продажу выставлена малосемейка в микрорайоне Ангарская. Дом 1982 года, квартира находится на последнем из девяти этажей и не имеет балкона. До метро можно дойти только пешком, и займет это около 20 минут. Общая площадь – 34 кв.м., отделка бюджетная, но аккуратная.
Похожий вариант за $34 990. Аккуратный ремонт, 17 минут пешком (и только пешком) до метро Могилевская, дом того же года постройки, квартира такой же площади, отсутствующий балкон. Правда, 4-й из 9 этажей.
За $34 990 предлагается еще один похожий вариант, но только в Шабанах, и дом поновее – 1993 года. До той же станции метро Могилевская 20 минут, но уже езды, а не ходьбы.
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