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Годовщина "Плошчы-2010": 10 кандидатов в президенты, 49 осужденных за массовые беспорядки

19.12.2017 09:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Семь лет назад в Беларуси прошли четвертые выборы президента, которые вошли в историю как «Плошча-2010». Именно в ночь с 19 на 20 декабря в Минске состоялась одна из самых массовых акций протеста в независимой Беларуси, в которой по разным оценкам, приняли участие от 15 тысяч до 40 тысяч человек.

Кроме того, это были пока единственные президентские выборы в Беларуси, на которые было зарегистрировано 10 кандидатов, семь из которых представляли оппозицию.


Еще до объявления результатов голосования в центре Минска начала собираться акция протекста. Участники, среди которых были и кандидаты в президенты, выступали за проведение повторных выборов — без участия Александра Лукашенко. Акция началась на Октябрьской площади и завершилась на площади Независимости разгоном демонстрантов и массовыми задержаниями.


По оценкам правозащитников, в ту ночь было задержано около 800 человек, в том числе журналисты и кандидаты в президенты Григорий Костусев, Алесь Михалевич, Виталий Рымашевский, Андрей Санников, Николай Статкевич, Дмитрий Усс, Владимир Некляев, руководители их штабов и доверенные лица.

Часть задержанных получает штрафа и сутки за административные правонарушения. 49 человек, включая нескольких экс-кандидатов в президенты, в 2011 году осудили по делу о массовых беспорядках, многие получили тюремные сроки.

Уголовный процесс в отношении кандидатов в президенты, их доверенных лиц и прочих людей, задержанных после акции, является на данный момент беспрецедентным по количеству подсудимых в целом и кандидатов в президенты среди них.

Впоследствии всех осужденных правозащитники, ЕС и США признали политзаключенными. Последние фигуранты дела вышли на свободу после помилования президентом в августе 2015 года. Этот шаг позволил добиться снятия санкций Евросоюза.

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Теги: Минск
 
 
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В ночь с 19 на 20 декабря в Минске прошла одна из самых массовых акций протеста, в которой приняло участие от 15 до 40 тысяч человек.

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