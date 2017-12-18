|
Депутаты рассмотрят проект бюджета во втором чтении во вторник
19.12.2017 10:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Палата представителей Национального собрания рассмотрит сегодня проект республиканского бюджета на следующий год во втором чтении, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Республиканский бюджет на следующий год белорусским Минфином предлагается профицитным. Накануне парламент Беларуси уже
Второе чтение республиканского бюджета на 2018-й запланировано на вторник 19 декабря. Рассматривать документ парламентарии будут во второй половине дня.
Бюджет на грядущий год создан по консервативному сценарию, он подразумевает темп роста ВВП 101,2%, уровень инфляции — 107,4%, ставку рефинансирования — 11%. При этом, власти ожидают среднюю цену на газ в 43 доллара за баррель, курс доллара — в 2,038 белорусских рублей.
Доходная часть республиканского бюджета рассчитана в размере 20,5 миллиардов рублей, расходная же — в 19,8 миллиардов рублей.
После одобрения бюджета во втором чтении его должны будут рассмотреть белорусские сенаторы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое чтение проект республиканского бюджета прошел в минувший понедельник - его парламентарии одобрили.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии