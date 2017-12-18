Депутаты рассмотрят проект бюджета во втором чтении во вторник

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Палата представителей Национального собрания рассмотрит сегодня проект республиканского бюджета на следующий год во втором чтении, сообщает Sputnik.

Республиканский бюджет на следующий год белорусским Минфином предлагается профицитным. Накануне парламент Беларуси уже одобрил его в первом чтении .

Второе чтение республиканского бюджета на 2018-й запланировано на вторник 19 декабря. Рассматривать документ парламентарии будут во второй половине дня.

Бюджет на грядущий год создан по консервативному сценарию, он подразумевает темп роста ВВП 101,2%, уровень инфляции — 107,4%, ставку рефинансирования — 11%. При этом, власти ожидают среднюю цену на газ в 43 доллара за баррель, курс доллара — в 2,038 белорусских рублей.

Доходная часть республиканского бюджета рассчитана в размере 20,5 миллиардов рублей, расходная же — в 19,8 миллиардов рублей.

После одобрения бюджета во втором чтении его должны будут рассмотреть белорусские сенаторы.