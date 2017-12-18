Лопнет — не лопнет. Курс биткоина пробил уровень в 20 тысяч долларов

• Российская Газета

• 19 Dec 2017

• Тарас Фомченков

КУРС биткоина протестировал новый психологический рубеж в 20 тысяч долларов. В результате только за 2017 год стоимость самой популярной криптовалюты выросла в 20 раз. И похоже, не собирается останавливаться на достигнутом.

Интерес к биткоину подогревается началом легальных биржевых торгов фьючерсами на Чикагской товарной бирже. В самом начале торгов этот финансовый инструмент с датой закрытия контракта в январе 2018 года торговался по 20,65 тысячи долларов, однако затем снизился до 18,76 тысячи.

Тем не менее многие аналитики сегодня считают, что весь рынок криптовалют по сути — большой пузырь, который имеет все шансы лопнуть. И спорят с другим лагерем, который, напротив, утверждает, что именно за виртуальными деньгами — будущее.

Впрочем, капитализация биткоина, эфира и всех виртуальных денег вместе (500 миллиардов долларов) занимает ничтожное место в мире современных финансов. Посудите сами — запасы золота в мире оцениваются в сумму порядка 7,8 триллиона долларов, а денежная масса составляет около 80,9 триллиона.

Крах биткоина, если он и состоится, принесет «традиционной» финансовой системе только пользу, считает начальник аналитического отдела управляющей компании «БК «Сбережения» Сергей Суверов. «Спекулятивные деньги пойдут в другие инструменты. Это хорошо, так как пока на волне «биткоиномании» их ценность снижается. Да и контролировать реальные фининструменты гораздо проще, а это очень важно», — считает эксперт.

Есть два варианта влияния биржевых торгов на курс криптовалюты, перечисляет заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. «Благоприятный — биткоином начнут торговать квалифицированные финансовые структуры, способные правильно оценить будущую стоимость виртуальных денег. Фьючерсный рынок будет играть роль хеджирующего механизма для биткоина, его ценообразование станет более прозрачным. Неблагоприятный вариант в том, что на рынок придет масса инвесторов с огромными деньгами, которые усилят эффект поведения «толпы».

При этом первый сценарий я считаю более реалистичным», — резюмирует эксперт.

Возможный крах биткоина принесет реальной финансовой системе только пользу, уверены эксперты

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