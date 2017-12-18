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В суде допрашивают авторов "Регнума", обвиняемых в разжигании национальной розни
19.12.2017 10:47 — Новости Экономики | Tut.by
В Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят «пророссийские публицисты»: доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко. Их обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенном группой лиц. За это им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
«В своих статьях я обвинял белорусских чиновников в разжигании национализма и русофобии»
В начале судебного заседания судье передали заявление от одного из свидетелей с просьбой опросить его сегодня, поскольку он уезжает из страны и присутствовать в день, когда его вызвали повесткой, не сможет.
Судья не возражал. Свидетелем оказался отец обвиняемого Сергея Шиптенко.
— Я скажу коротко: я горд, что у меня есть такой сын, — сказал судье отец обвиняемого и остался в зале, чтобы послушать допрос.
Первым допрашивали Дмитрия Алимкина. По его словам, до начала сотрудничества с «Регнумом» он писал статьи в «Живом журнале» на политические темы.
— Я блогер, я не журналист. Блогер — тот, кто хочет что-то сообщить людям. Писал не только о Беларуси, — сказал в суде Алимкин.
В 2012 или 2013 году Алимкин познакомился на каком-то форуме под статьей с Юрием Баранчиком. С тех пор все общение шло в интернете, лично с шеф-редактором «Регнума» Алимкин никогда не встречался.
— Статья, на форуме которой мы познакомились с Баранчиком, была о том, что у нас в Беларуси все очень хорошо. Поскольку это появилось не на белорусском, а на российском сайте, мы с Баранчиком вступили в дискуссию с россиянами, которые имеют большие заблуждения по поводу того, что происходит в Беларуси. Статья была про экономику. В России есть большие иллюзии по поводу того, что происходит у нас, — сказал Алимкин.
Позже мужчины стали переписываться по электронной почте. А потом Баранчик предложил Алимкину писать тексты о ситуации в Беларуси. сначала Алимкин делал это бесплатно, позже ему предложили гонорары.
— Он предложил мне писать какие-то тексты о ситуации в Беларуси. Агентство «Регнум» читает больше людей, чем какой-то блог. Я хотел донести до читателей свои мысли.
— В своих текстах я пытался донести основную мысль: в Беларуси происходит разжигание национализма и русофобии, государственного покровительства национализму. Я обвинял в этом белорусских чиновников. В Беларуси русофобам стало оказывать покровительство государство, что и подтверждает наше нахождение здесь, — заявил обвиняемый.
Темы автор выбирал сам, на сайте «Регнума» его тексты размещались под псевдонимом Алла Бронь. На псевдониме настаивал Юрий Баранчик. Некоторые тексты правились редактором, кем именно — обвиняемый не знает. За текст Алимкину платили около 50 долларов. Платили не всегда, но автор «писал всегда, вне зависимости от наличия гонорара».
В текстах Юрия Павловца, по мнению обвинения, демонстрируется презрительное отношение к белорусской истории и языку.
— Автор указывал, что «главным врагом белорусов всегда были москали». В текстах также указывается, что «до начала перестройки понятие „белорус“ применялось не как отдельная нация, а как жители БССР, а белорусский язык является почти мертвым», — зачитал прокурор.
Алимкин в своих публикациях называл белорусов промежуточным проектом России. А по мнению Шиптенко, белорусизация, которая проходит в стране, выгодна лицам, находящимся у власти и направлена на полное исключение русского языка.
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