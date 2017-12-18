Лукашенко получил возможность бюджетного маневра в случае сверхплановых доходов

Пакет бюджетных документов рассмотрели 18 декабря депутаты Палаты представителей, выяснив у представителей правительства основные расчетные показатели на 2018 год. При этом поправки в налоговое законодательства парламент не утверждал – эту сферу в следующем году будет корректировать президент своими указами.

При рассмотрении месяц назад на «нулевом чтении» проекта бюджетных документов правительство предлагало депутатам поправки в Налоговый кодекс, и некоторые парламентарии успели разработать по ним свои предложения. Однако 23 ноября президент подписал декрет № 7 «О развитии предпринимательства» и изменение налогов вывели из-под парламентского контроля.

Как объяснил 18 декабря в Овальном зале Дома правительства министр финансов Владимир Амарин, «в связи с наличием в декрете №7 требования о стабильности налогового законодательства принято решение не вносить в текущем году изменения в Налоговый кодекс посредством принятия соответствующего законопроекта».

При этом «меры, непосредственно связанные с отдельными доходами бюджета на 2018 год, учтенных при расчете его показателей, а также основные направления по упрощению порядка применения и совершенствованию отдельных норм налогового законодательства будут реализованы путем принятия указов главы государства».

Ну и кроме того, «в течение 2018 года планируется подготовка и последующее принятие комплексных корректировок в Налоговый кодекс, которые обеспечат стабильность налогового законодательства в течение трех лет», – подчеркнул министр финансов.

Таким образом, стабильность в данном случае понимается не как неизменность, а как отсутствие процедуры обсуждения перемен с участием депутатов. Показательно, что 23 ноября правительство провело через Палату представителей поправки в закон «О международных договорах Республики Беларусь», получив возможность без обсуждения парламентом и без ратификации привлекать кредиты международных организаций – они теперь также будут утверждаться исключительно указами президента.

Помимо потери поправок в Налоговый кодекс после «нулевого чтения» изменился собственно и почти весь пакет бюджетных документов – расходы почти по всем статьям (кроме силовых ведомств и резервного фонда президента) были урезаны примерно на 10%. Депутаты получили в пятницу 15 декабря новый текст проекта республиканского бюджета (вместе с госпрограммами и справками документ насчитывает более 200 страниц), а в понедельник 18 декабря уже благополучно приняли его в первом чтении. Второе, последнее чтение состоится 19 декабря, после чего проект пройдет согласование в Совете республики и поступит на подпись к президенту.

Республиканский бюджет на 2018 год утвержден по расходам в 19,751 млрд рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в 20,485 млрд. рублей. Профицит бюджета ожидается в размере 733,88 млн рублей.

По словам Владимира Амарина, проект бюджета сформирован на основе консервативного прогноза социально-экономического развития. «Прогнозные показатели предполагают темп роста ВВП 101,2%, среднегодовые параметры инфляции в пределах 107,4%, ставки рефинансирования 11% годовых, курс доллара США 2,038 белорусского рубля, 62,7 российского рубля, цены на нефть 43 доллара за баррель», – сообщил министр финансов депутатам.

По словам Владимира Амарина, объем расходов, определен исходя из необходимости формирования профицита республиканского бюджета для погашения части долговых обязательств. Он сформирован, как и ранее, за счет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты – это 991 млн рублей в эквиваленте и расчетно уменьшается на сумму расходов за счет остатков фонда нацразвития 54 млн рублей и средств от возврата бюджетных ссуд (займов) 203 млн рублей. В итоге профицит должен составить 733,9 млн рублей или 0,65% к ВВП.

Предполагаемый рост доходов республиканского бюджета, а это 1,2 млдр рублей, будет направлен на увеличение фонда оплаты труда военнослужащих и расходов на обслуживание государственного долга. При этом треть консолидированного бюджета (республиканский и местный бюджеты в сумме) составляют расходы на заработную плату в сумме 10,6 млрд рублей.

О средних зарплатах и пенсиях

Фонд оплаты труда с начисления в 2018 году в целом по консолидированному бюджету по сравнению с текущим годом увеличиться на 1,2 млрд или на 12,9%. «Это позволит увеличить среднемесячную заработную плату работникам бюджетной сферы до 700 рублей по сравнению с 615 рублями, прогнозируемыми в 2017 году или рост составит 14%», – сказал Владимир Амарин.

По его словам, при получении в бюджет дополнительных доходов предусматривается их направление на дополнительное повышение оплаты труда в бюджетной сфере. «Для этого на сумму, прогнозируемую дополнительных доходов, о которых я уже говорил, предлагается сформировать в республиканском и местном бюджетах специальные резервные фонды», – отметил министр финансов.

Следует отметить, что по сравнению с «нулевым чтением» в принятом в первом чтении проекте республиканского бюджета на 2018 год расходы на резервные фонды увеличены в 2,6 раза и составят до 1,22 млрд рублей. Больше всего выросли расходы на резервный фонд президента – с 442 млн до 1,2 млрд рублей.

Владимир Амарин отдельно коснулся этого вопроса еще раз по собственной инициативе, а потом еще и отвечая на вопрос депутатов. «В целях обеспечения роста заработной платы в бюджетной сфере в местных бюджетах как и на республиканском уровне планируется создать специальные резервные фонды. Источником средств для их формирования послужит сверхплановые доходы местных бюджетов, расходование которых будет произведено по решению главы государства», – сказал министр финансов в докладе.

Поскольку в расчет заложен консервативный сценарий с низкой ценой на нефть, то в общем-то свехплановые доходы возможны. Но они не являются обязательными, поэтому как наполнение данных фондов, так и рост зарплат под вопросом.

Депутат Анна Канопацкая попросила министра объяснить, чем обусловлена урезание расходов проекта бюджета примерно на 10% по сравнению с «нулевым чтением» и одновременный рост отчислений в резервный фонд президента.

«Да, были проведены определенные, небольшие сокращения расходов (исключая наши расходы на заработную плату, исполнение долговых обязательств и международных обязательств). Остальные расходы были несколько сокращены примерно на ту сумму, которую вы назвали, и оптимизированы и зарезервированы для того, чтобы в последствии исходя из итогов года развития экономики, итогов исполнения бюджета при необходимости средства направить на те неотложные нужды, которые потребуются», – ответил оппозиционному депутату министр финансов.

По словам Владимира Амарина, нет ничего пагубного в таком резервировании средств. Вместе с тем можно предположить, что таким образом руководство страны одновременно выбирает еще более осторожный, чем названный консервативный, сценарий развития экономики в 2018 году, а также дает карт-бланш президенту распорядится сверхплановыми доходами (если такие будут) для выполнения своего обещания довести зарплаты в Беларуси до 1000 рублей.

Следует отметить, что 14 сентября, наставляя новоназначенных руководителей местных исполкомов, президент Беларуси Александр Лукашенко признал , что выход на такие зарплаты проблематичен: «Мы просто не можем себе позволить, чтобы у нас человек получал среднюю зарплату в тысячу рублей. Ну не можем! Вот когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 наших миллионов сказать, что, ребята, мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить. Ну а дальше уже запрягайтесь и работайте сами. Напрягайтесь».

Пока напрягаться приходится финансовому блоку правительства, общипывая расходную часть проекта консолидированного бюджета и перечисляя найденные «излишки» в резервный фонд президента и аналогичные фонды местных бюджетов. При этом президентский лозунг «всем по пятьсот долларов», похоже, все равно не получается выполнить.

Так, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, представляя 18 декабря в парламенте проект бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2018 год, ответила на вопрос депутата Ольги Политико о прогнозируемых зарплатах.

«Номинальная зарплата, если мы выходим на зарплату по бюджету в размере 700 рублей, то средняя зарплата по стране будет 921 рубль, либо соответственно темп номинальный 113%. Если мы говорим о том, что сработает хорошо экономика и будет такая возможность повышения зарплаты в бюджетной сфере в размере 760 рублей, то тогда зарплата в среднем по стране будет 941 рубль либо темп номинальный рост 115,6%», – сказала министр труда. Для справки: по данным Белстата номинальная начисленная средняя заработная плата работников в октябре 2017 года составила 841 рубль.

Из этого следует, что даже при сверхплановых доходах средняя зарплата по стране не достигнет в будущем году обещанных 1000 рублей, но может приблизится к этому показателю.

Кстати, та же Ирина Костевич, но уже в ответ на вопрос Анны Канопацкой, категорически исключила возможность увеличения в 2018 году пособия по безработице. Что касается пенсий , то «предусмотрено увеличение трудовых пенсий не реже одного раза в год в пределах средств бюджета фонда». Министр труда и соцзащиты уточнила, что пенсия будет составлять 40% средней зарплаты по стране, то есть средняя пенсия планируется в зависимости от сценария развития экономики Беларуси в размере от 368 до 376 рублей.

О платежах в 2018 году по государственному долгу

По словам министра финансов Владимира Амарина, валютные платежи по госдолгу суммарно оцениваются в 3,8 млрд долларов США. В том числе погашение основного долга 2,5 млрд долларов и обслуживание – более 1,2 млрд долларов.

«Обслуживание госдолга полностью осуществляется за счет общих доходов бюджета. На погашение валютного госдолга будут направлены в части 1,5 платежей недолговые источники, то есть ввозные таможенные пошлины на нефтепродукты – это 486,5 млн долларов США, а также валютные остатки средств республиканского бюджета в сумме 850 млн долларов, сформированные от размещения в текущем году еврооблигаций Республики Беларусь», – сообщил глава Минфина.

Владимир Амарин поделился планами белорусского руководства привлечь средства от заимствований на внешнем и внутреннем рынках 1,2 млрд долларов США. «В том числе мы планируем получить седьмой транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (последний запланированный транш в 200 млн долларов – Ред.), осуществить выпуск Минфином еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США на внешнем рынке и привлечь на внутреннем рынке 400 млн долларов – сумма, которую мы привлекли и в текущем году», – сказал министр финансов.

Законодательно в республиканском бюджете на 2018 год установлены лимиты внутреннего и внешнего государственного долга, в том числе гарантированного. В частности, лимит внутреннего госдолга предусмотрен в сумме 10 млрд рублей, внешнего госдолга – 19,6 млрд долларов. «При соблюдении указанных лимитов индикаторы экономической безопасности по госдолгу в 2018 года будут выполнены», – заверил депутатов Владимир Амарин.