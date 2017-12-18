Малкина: проблема АЭС в значительной степени политизирована литовской бизнес- и провластной элитой

Первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина сегодня в беседе с журналистами отметила, что выбранный Беларусью путь по строительству БелАЭС соответствует всем международным стандартам.

«Да, это отнимает определенное количество рабочего времени — необходимость неоднократной переписки по одним и тем же вопросам (с литовской стороной. — Прим. редакции), но вместе с тем мы очень четко понимаем, что выбранный нами путь соответствует всем международным требованиям и стандартам, что на сегодняшний день те претензии, которые выдвигает литовская сторона, возможно, и нужно было решать энное количество времени назад, а сейчас необходимо двигаться вперед», — сказала Ия Малкина.

По ее мнению, к настоящему времени «фактически обсуждать то, что уже утратило свою актуальность, неперспективно». «Надо думать, как вместе работать над этим проектом и над вопросами его безопасной эксплуатации», — отметила первый замминистра.

Она также обратила внимание, что Беларусь прошла стресс-тесты, как того требовал Европейский союз. «И, насколько мне известно, Европейская комиссия в целом удовлетворена теми действиями, которые предпринимает Беларусь. Более того, мы готовы к европейскому аудиту наших стресс-тестов, поэтому я на сегодняшний день полагаю, что сама проблема в значительной степени политизирована литовской бизнес- и провластной элитой», — сказала Ия Малкина.

Первый замминистра считает: до тех пор пока такие тенденции будут наблюдаться в политической ситуации Литвы, Беларусь будет получать от нее «уколы», а Европейский союз из солидарности будет вынужден поддерживать литовскую сторону.

Ия Малкина также предположила, что двусторонние переговоры по БелАЭС в ближайшее время, до вынесения совещанием сторон Конвенции Эспо какого-либо официального решения, маловероятны, а Литва вряд ли будет готова пойти на компромиссные договоренности.

Вместе с тем она выразила уверенность, что в мире гораздо больше здравомыслящих людей, которые понимают сложившуюся ситуацию и ее причины.