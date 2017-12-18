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Малкина: проблема АЭС в значительной степени политизирована литовской бизнес- и провластной элитой
19.12.2017 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина сегодня в беседе с журналистами отметила, что выбранный Беларусью путь по строительству БелАЭС соответствует всем международным стандартам.
«Да, это отнимает определенное количество рабочего времени — необходимость неоднократной переписки
По ее мнению, к настоящему времени «фактически обсуждать то, что уже утратило свою актуальность, неперспективно». «Надо думать, как вместе работать над этим проектом и над вопросами его безопасной эксплуатации», — отметила первый замминистра.
Она также обратила внимание, что Беларусь прошла стресс-тесты, как того требовал Европейский союз. «И, насколько мне известно, Европейская комиссия в целом удовлетворена теми действиями, которые предпринимает Беларусь. Более того, мы готовы к европейскому аудиту наших стресс-тестов, поэтому я на сегодняшний день полагаю, что сама проблема в значительной степени политизирована литовской бизнес- и провластной элитой», — сказала Ия Малкина.
Первый замминистра считает: до тех пор пока такие тенденции будут наблюдаться в политической ситуации Литвы, Беларусь будет получать от нее «уколы», а Европейский союз из солидарности будет вынужден поддерживать литовскую сторону.
Ия Малкина также предположила, что двусторонние переговоры по БелАЭС в ближайшее время, до вынесения совещанием сторон Конвенции Эспо какого-либо официального решения, маловероятны, а Литва вряд ли будет готова пойти на компромиссные договоренности.
Вместе с тем она выразила уверенность, что в мире гораздо больше здравомыслящих людей, которые понимают сложившуюся ситуацию и ее причины.
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По ее мнению, к настоящему времени "фактически обсуждать то, что уже утратило свою актуальность, неперспективно".
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