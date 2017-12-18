Лукашенко: Время долги возвращать, но опять хотят реструктуризацию, и снова стенания, плач

Недопустимо постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о предлагаемых новых инструментах реструктуризации долговых обязательств в экономике, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом. Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги. Нам следует предусмотреть действенные меры оздоровления финансовой ситуации как на конкретных предприятиях, так и в отраслях экономики», — заявил глава государства.

На совещание вынесен вопрос работы с проблемными долгами предприятий реального сектора экономики. Уровень накопленной кредитной задолженности в некоторых организациях велик, и это не позволяет им эффективно работать и развиваться. Здесь сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дороговизна денег в банковской системе, отмечено на совещании.

По словам президента, только в 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму 1,8 млрд долларов. Были реструктуризированы их долги, предоставлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы. «Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятия, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги, — напомнил глава государства. — Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач».

Александр Лукашенко подчеркнул, что в подготовленных предложениях не видит ответственности тех, кто брал долги. Президент упрекнул руководство Администрации президента и КГК за отсутствие оперативного информирования по этим вопросам и невнесение соответствующих кадровых предложений. «Вы плететесь в хвосте событий», — отметил он.

«Правительство и Нацбанк подготовили предложения, содержащие якобы ряд новаций. С моей точки зрения, это новации только по терминологии», — добавил он.

Первый заместитель министра Максим Ермолович рассказывал , что в 2015 году было «беспрецедентное давление на банки со стороны госпредприятий, которые в один миг перестали обслуживать и погашать свои кредиты». «Не все предприятия, но крупные испытали сложности с погашением и обслуживанием долгов. Минфину пришлось вмешиваться в этот процесс и проводить глубокую реструктуризацию обязательств предприятий через инструменты бюджетного кредитования. Мы фактически выдавали бюджетные кредиты на погашение этих обязательств, переводя долг предприятий перед банками на бюджет», — рассказал он. В 2015 году на эти цели ушло более 1,4 млрд долларов, в 2016-м — 400 млн, в нынешнем году всего 2 млн долларов.

Это позволило предотвратить банковский кризис и фактически стабилизировать ситуацию с долгами госпредприятий и работать им без требований банков к имуществу и счетам, пояснил эксперт

«Далее инструменты рефинансирования будут небюджетные», — заверил Ермолович. Речь идет об инструментах долгового рынка, рынка проблемных долгов, который должен начать функционировать при активном участии Агентства по управлению активами. Пока, сетуют банки, они не имеют возможности даже продажи плохих долгов с дисконтом.