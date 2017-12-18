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Банки обеспокоены невозможностью возврата проблемных долгов

19.12.2017 11:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусские банки выражают «значительную обеспокоенность» тем, что у них ограничены возможности возврата проблемных долгов.

По информации БелаПАН, в декабре коммерческие банки получили от Нацбанка ответ на свое обращение. Регулятор уведомил, что работает над решением проблемных вопросов в банковской сфере.

По словам представителей финансовых кругов, последние два месяца между коммерческими банками и Нацбанком ведется переписка по теме проблемных долгов. Банковское сообщество в своем обращении в Нацбанк выражало «значительную обеспокоенность» тем, что существующие в стране механизмы ограничивают возможности банков по работе с проблемной задолженностью.

Так, коммерческие банки обращают внимание на то, что сегодня они не могут продавать с дисконтом токсичные активы небанковским организациям, которые специализируются на работе с проблемными должниками. Кроме этого, банковское сообщество в своем обращении в Нацбанк констатировало, что в процессе банкротства должника требования банков удовлетворяются практически в последнюю очередь (несмотря на то, что кредиты выдавались под залог имущества).

«Реальная банковская практика показывает, что залог, к сожалению, не имеет необходимой эффективности и надежности, в которой так нуждаются банки при взыскании долгов», — подчеркивали участники финансового рынка в недавнем обращении в Нацбанк. По этой причине банки предлагают повысить приоритет требований банков как залоговых кредиторов в процессе банкротства должника.

Банки также просят разрешить им продавать проблемные активы с дисконтом небанковским организациям, которые специализируются на работе с проблемными должниками.

В ответом письме Нацбанк уведомляет, что к настоящему времени подготовлен проект соответствующего указа президента. Он предусматривает возможность продажи банками проблемных кредитов с дисконтом небанковским организациям. «Данный проект указа направлен Советом министров на рассмотрение главы государства», — сообщает Нацбанк.

Регулятор также сообщил, что ведет работу с госорганами по повышению приоритетности требований залоговых кредиторов в процессе банкротства должника.

Кроме того, Нацбанк сообщает, что им реализуется проект по формированию рынка проблемных активов. «Целью проекта является подготовка законодательного акта, направленного на создание законодательных, экономических и институциональных условий для функционирования рынка проблемных активов», — говорится в письме Нацбанка.

По состоянию на 1 ноября 2017 года доля проблемных активов в банковской системе составляла 13%. Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, отвечая в октябре на вопросы журналистов в кулуарах международного форума «БанкИТ'2017», заявил, что регулятор ожидает стабилизацию уровня проблемных активов в банковской системе.

«В целом, что касается проблемных активов, то их величина стабилизировалась в текущем году и это вполне прогнозируемая ситуация. Полагаем, что каких-то резких изменений уровня проблемных активов в ближайшее время мы наблюдать не будем», — сказал Павел Каллаур.

Как сообщалось ранее, в 2017 году доля проблемных активов в банковской системе практически не меняется. Вместе с тем, в 2016 году на фоне рецессии в Беларуси происходил быстрый рост токсичных активов в банках — за год они увеличились с 6,8% на начало до 12,8% на конец прошлого года.

 
 
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По словам представителей финансовых кругов, последние два месяца между коммерческими банками и Нацбанком ведется переписка по теме проблемных долгов.

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