Энергия, красота и немного вышиванки. Что будет вдохновлять калийщиков в будущем году

Белорусская калийная компания, давний законодатель мод среди корпоративных календарей, продолжает с разных ракурсов раскрывать женскую тему. В этом году ставка на самый белорусский вид высокого искусства — балет.

«В основе любого творчества лежит вдохновение. Это удивительное чувство внутреннего полета, легкости и стремления к прекрасному. И потому человек находится в постоянном поиске вдохновения, ищет его в природе, в естественной красоте калийной руды, в изящных изгибах цветов и растений, в легком шаге балерины, в энергии танца — и находит его в самой жизни», — объясняют логику выбора в БКК.

И это просто красиво.



















































