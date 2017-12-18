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Энергия, красота и немного вышиванки. Что будет вдохновлять калийщиков в будущем году
19.12.2017 13:18 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская калийная компания, давний законодатель мод среди корпоративных календарей, продолжает с разных ракурсов раскрывать женскую тему. В этом году ставка на самый белорусский вид высокого искусства — балет.
«В основе любого творчества лежит вдохновение. Это удивительное чувство внутреннего полета, легкости и стремления к прекрасному. И потому человек находится в постоянном поиске вдохновения, ищет его в природе, в естественной красоте калийной руды, в изящных изгибах цветов и растений, в легком шаге балерины, в энергии танца — и находит его в самой жизни», — объясняют логику выбора в БКК.
И это просто красиво.
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Белорусская калийная компания, давний законодатель мод среди корпоративных календарей, продолжает с разных ракурсов раскрывать женскую тему. В этом году ставка...
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