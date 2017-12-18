Лукашенко недоволен реструктуризацией долгов предприятий

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал решить вопрос с проблемными долгами белорусских предприятий и их реструктуризацией, сообщает Sputnik.

Во вторник президент провел совещание с участием главы Нацбанка, премьер-министра и других высоких чиновников. В центре внимания — проблемные долги белорусских предприятий, с которыми до сих пор не решены многие проблемы.

Нужно быть активнее — и самим должникам, и банкам

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не может позволить себе "постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет".



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк: докапитализация белорусским банкам не требуется

"Нам надо системно определиться с этим вопросом. Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги. Нам следует предусмотреть действенные меры оздоровления финансовой ситуации как на конкретных предприятиях, так и в отраслях экономики", — призвал глава государства.

Как было отмечено, кредитная задолженность некоторых предприятий реального сектора экономики велика и не позволяет как эффективно работать, так и развиваться. На совещании прозвучал тезис о том, что сказываются на ситуации недоработки прошлого, просчеты в бизнес-планах и большая стоимость денег в банковской системе.

Опять — заклинания, стенания, плач

В 2015-м и 2016-м, отметил президент, по поводу предприятий и отраслей и реструктуризации долгов были приняты решения на сумму в 1,8 миллиардов рублей. Предприятиям давали рассрочки, выдавали бюджетные займы, предоставляли отсрочки.

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"Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги. Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач", — высказался Лукашенко.

В предложениях нет ответственности

В подготовленных по данной проблеме предложениях президент не увидел ответственности тех, кто брал на себя долги. Лукашенко упрекнул руководство Администрации президента и Комитета госконтроля — по его словам, нет оперативного информирования по этому вопросу и внесения кадровых предложений.

"Вы плететесь в хвосте событий", — констатировал президент.

"Правительство и Нацбанк подготовили предложения, содержащие якобы ряд новаций. С моей точки зрения, это новации только по терминологии", — заявил глава государства.

Глава государства потребовал ответов на вопросы о планах по сокращению объемов проблемных долгов, а также о том, как быстро новый механизм работы с ними позволит выйти из долгов. Интересуется Лукашенко и тем, какие результаты будут для реального сектора и бюджета белорусских банков.

"Жду четких ответов на вопросы о последствиях принятия представленных предложений", — заключил президент.