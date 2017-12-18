Доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года утверждена в Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило Доктрину национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 15 декабря 2017 года №962, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документ принят для реализации государственной политики в области обеспечения национальной продовольственной безопасности. Эта политика направлена на повышение обеспеченности качественным продовольствием и его доступности для полноценного питания и здорового образа жизни населения.

В доктрине выделены главные критерии достижения цели по развитию национальной продовольственной безопасности до 2030 года. К ним, в частности, относится устойчивое развитие и повышение эффективности агропродовольственного комплекса за счет обеспечения эффективности и безубыточности сельского хозяйства (роста уровня рентабельности продаж до 11-13%, доли сельхозземель, используемых для получения органической продукции, в общей площади до 3% к 2030 году).

Предполагается достичь оптимального уровня расходов на питание в структуре потребительских расходов населения - 35% к 2020 году и 33% к 2030 году.

Планируется также повысить эффективность внешней торговли сельхозпродукцией и продовольствием.

Реализация основных положений доктрины позволит повысить уровень продовольственной безопасности до оптимистического по важнейшим составляющим: физическая доступность - на 10%, качество питания населения - на 25% за счет совершенствования структуры потребления и увеличения в рационе доли продуктов здорового питания и органической продукции.-0-