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Белорусский рубль окреп на торгах во вторник

19.12.2017 15:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Белорусский рубль подорожал ко всем основным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник.

Нацбанк установил следующие официальные курсы валют по итогам биржевых торгов 19 декабря:

  • Доллар США — 2,0166
  • Евро — 2,3785
  • 100 российских рублей — 3,439

Таким образом, по сравнению с понедельником, все три основные валюты подешевели к белорусскому рублю. Больше всего "потерял" доллар — стал дешевле почти на половину копейки, то есть на 0,23%. Российский рубль стал дешевле на 0,18%, евро — на 0,07%.

С начала года белорусский рубль подешевел к корзине валют на 7,08%, а с начала декабря — всего на 0,04%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 104
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Заметнее всего во вторник подешевел доллар - он потерял еще половину копейки.

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