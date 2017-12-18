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Белорусский рубль окреп на торгах во вторник
19.12.2017 15:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Белорусский рубль подорожал ко всем основным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) во вторник.
Нацбанк установил следующие официальные курсы валют по итогам биржевых торгов 19 декабря:
Таким образом, по сравнению с понедельником, все три основные валюты подешевели к белорусскому рублю. Больше всего "потерял" доллар — стал дешевле почти на половину копейки, то есть на 0,23%. Российский рубль стал дешевле на 0,18%, евро — на 0,07%.
С начала года белорусский рубль подешевел к корзине валют на 7,08%, а с начала декабря — всего на 0,04%.
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Заметнее всего во вторник подешевел доллар - он потерял еще половину копейки.
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