ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Меньше импорта, больше своего". Белорусам обещают к 2030 году сбалансировать питание

19.12.2017 15:21 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Правительство утвердило доктрину национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года. Согласно документа, стоит задача снизить долю расходов населения на продукты питания и объемы продаж импортных товаров.


Фото: Николай Щетько

Разработчики документа констатируют, что недостаточная покупательная способность населения и экономическая доступность продуктов «не позволяют поддерживать сбалансированное питание». При сохранении тенденции роста цен питание граждан с низкими доходами (неработающие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми) может стать не достаточно полноценным. В 2015 году сократилось потребление отдельных видов свежих овощей, фруктов, всех видов рыбы и некоторых молочных продуктов.

Наиболее уязвимыми к угрозам продовольственной безопасности остаются семьи с детьми. В 2015 году домашними хозяйствами с одним ребенком потреблялось в расчете на члена семьи в год 71 кг мяса и 14 кг рыбы, с двумя детьми — 60 и 12, с тремя детьми — 58 и 11 кг соответственно. В семьях с тремя детьми отмечено самое высокое потребление картофеля.

Значительными остаются различия в рационе питания городского и сельского населения. По данным за 2015 год уровень потребления молокопродуктов на селе на 28 кг ниже, мяса — на 6, фруктов и ягод — на 23. Хлеба в сельской местности потребляют больше на 24 килограмма. Причиной тому являются недостаточные для качественного питания уровень доходов сельского населения и эффективность продовольственного снабжения территорий, отмечают авторы доктрины.

Увеличивается доля расходов на питание в структуре потребительских расходов населения. В 2015 году этот показатель составил 41,9%, тогда как в 2010 году был равен 39%. Новой доктриной ставится задача развернуть данную тенденцию вспять. То есть достичь оптимального уровня расходов на питание в структуре потребительских расходов населения до 35% к 2020 году и до 33% к 2030 году. При этом реальные доходы людей должны вырасти в 1,15 — 1,27 раза к 2020 году, в 1,14 — 1,24 раза к 2030 году.

Важной составляющей новой доктрины является задачи по насыщению внутреннего рынка «качественными продуктами питания отечественного производства». Этому прямо или косвенно посвящены несколько разделов документа. В итоге должна снизится доля импортных провольственных товаров в объеме продаж организаций торговли на белорусском рынке до 15% к 2020 году и до 14% к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 19,5%.

За счет каких позиций будет сокращаться импорт в документе не говорится. Приводятся лишь некоторые продукты с высокой импортной составляющей: доля зарубежных фруктов в рознице — 89%, кондитерских изделий из сахара — 31%, фруктовых и овощных соков — 28%, масла растительного — 76%, крупы гречневой — 39%, детского питания — 33%.

По мнению авторов доктрины, зависимость сельскохозяйственной отрасли и предприятий обрабатывающей промышленности от зарубежных поставок в целом умеренная. Доля импортного сырья и материалов в затратах на производство сельхозпродукции составляет около 12%, пищевых продуктов, включая напитки и табак, — 21%.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство утвердило доктрину национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года. Согласно документа, стоит задача снизить долю расходов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусский рубль окреп на торгах во вторник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика