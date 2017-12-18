Правительство утвердило доктрину национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года. Согласно документа, стоит задача снизить долю расходов населения на продукты питания и объемы продаж импортных товаров.



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Разработчики документа констатируют, что недостаточная покупательная способность населения и экономическая доступность продуктов «не позволяют поддерживать сбалансированное питание». При сохранении тенденции роста цен питание граждан с низкими доходами (неработающие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми) может стать не достаточно полноценным. В 2015 году сократилось потребление отдельных видов свежих овощей, фруктов, всех видов рыбы и некоторых молочных продуктов.

Наиболее уязвимыми к угрозам продовольственной безопасности остаются семьи с детьми. В 2015 году домашними хозяйствами с одним ребенком потреблялось в расчете на члена семьи в год 71 кг мяса и 14 кг рыбы, с двумя детьми — 60 и 12, с тремя детьми — 58 и 11 кг соответственно. В семьях с тремя детьми отмечено самое высокое потребление картофеля.

Значительными остаются различия в рационе питания городского и сельского населения. По данным за 2015 год уровень потребления молокопродуктов на селе на 28 кг ниже, мяса — на 6, фруктов и ягод — на 23. Хлеба в сельской местности потребляют больше на 24 килограмма. Причиной тому являются недостаточные для качественного питания уровень доходов сельского населения и эффективность продовольственного снабжения территорий, отмечают авторы доктрины.

Увеличивается доля расходов на питание в структуре потребительских расходов населения. В 2015 году этот показатель составил 41,9%, тогда как в 2010 году был равен 39%. Новой доктриной ставится задача развернуть данную тенденцию вспять. То есть достичь оптимального уровня расходов на питание в структуре потребительских расходов населения до 35% к 2020 году и до 33% к 2030 году. При этом реальные доходы людей должны вырасти в 1,15 — 1,27 раза к 2020 году, в 1,14 — 1,24 раза к 2030 году.

Важной составляющей новой доктрины является задачи по насыщению внутреннего рынка «качественными продуктами питания отечественного производства». Этому прямо или косвенно посвящены несколько разделов документа. В итоге должна снизится доля импортных провольственных товаров в объеме продаж организаций торговли на белорусском рынке до 15% к 2020 году и до 14% к 2030 году. Сейчас этот показатель составляет 19,5%.

За счет каких позиций будет сокращаться импорт в документе не говорится. Приводятся лишь некоторые продукты с высокой импортной составляющей: доля зарубежных фруктов в рознице — 89%, кондитерских изделий из сахара — 31%, фруктовых и овощных соков — 28%, масла растительного — 76%, крупы гречневой — 39%, детского питания — 33%.

По мнению авторов доктрины, зависимость сельскохозяйственной отрасли и предприятий обрабатывающей промышленности от зарубежных поставок в целом умеренная. Доля импортного сырья и материалов в затратах на производство сельхозпродукции составляет около 12%, пищевых продуктов, включая напитки и табак, — 21%.