Утверждена Доктрина продовольственной безопасности РБ до 2030 года

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Правительство Беларуси утвердило Доктрину национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, сообщили в пресс-службе Совета Министров.

Документ аккумулирует шаги по обеспечения национальной продовольственной безопасности. Они направлены на повышение обеспеченности населения качественным продовольствием и на доступность этого продовольствия для полноценного питания и здорового образа жизни.

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Добиться результата предполагается за счет развития конкурентоспособного аграрного производства и создания социально-экономических условий для потребления продуктов питания на рациональном уровне.

В Доктрине также сформулированы главные критерии достижения цели по развитию национальной продовольственной безопасности до 2030 года.

Развивать органическое земледелие и обеспечить доступность

Повысить эффективности агропродовольственного комплекса предполагается за счет достижения объемов и структуры производства сельхозпродукции, которые бы позволили сбалансировать спрос и предложение, в том числе на сырье и продовольствие.

Должны быть обеспечены эффективность и безубыточность сельского хозяйства, уровень рентабельности продаж к 2030 году должен вырасти до 11 – 13%.



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Кроме того, предполагается, что доля сельскохозяйственных земель, которые используются для выращивания органической продукции, в общей площади увеличится до 3%.

Доктрина также предусматривает насыщение внутреннего рынка доступными качественными продуктами питания отечественного производства. Для того, чтобы продукты действительно стали доступными, необходимо обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения в в 1,14 – 1,24 раза к 2030 году, а также достичь оптимальный уровень расходов на питание в структуре потребительских расходов населения до 33% к 2030 году.

По данным Белстата, в январе — сентябре нынешнего года доля расходов на питание в структуре потребительских расходов домашних хозяйств составила 41,3%.

Меньше импорта и лучше качество питания

Доктрина также предполагает повышение эффективности внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

Достичь этого планируется за счет развития экспортного потенциала. В частности, доля экспорта в стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к 2030 году должна быть увеличена до 45%.



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А присутствие импорта — наоборот, сократится: доля продовольственных товаров импортного производства в объеме продаж организаций торговли на внутреннем рынке должна уменьшится к 2030 году до 14%.

"Реализация основных положений Доктрины позволит повысить уровень продовольственной безопасности до оптимистического по важнейшим составляющим: физическая доступность – на 10%, качество питания населения – на 25% за счет совершенствования структуры потребления и увеличения в рационе удельного веса продуктов здорового питания и органической продукции", — говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

Заложенные в доктрину шаги предполагают, что будут обеспечены условия для насыщения внутреннего рынка качественными продуктами питания отечественного производства, повыситься конкурентоспособность белорусских товаропроизводителей на внутреннем и внешних рынках, а республика станет конкурентоспособным субъектом мировой экономики.