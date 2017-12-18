Доходы белорусов снова начинают расти

Реальные располагаемые денежные доходы населения за 10 месяцев 2017 года увеличились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года.

Об этом сообщает на своем ресурсе национальный статистический комитет.

Оплата труда граждан Беларуси занимает в общем объеме денежных доходов 62,6%, соцвыплаты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 23,8%, доходы от предпринимательской деятельности – 8,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.

Напомним, на протяжении восьми месяцев текущего года доходы населения снижались. По данным официальной статистики у Беларуси в первом полугодии зафиксирован рост экономики: ВВП за это время вырос на 0,9% и зарплаты выросли на 2%.