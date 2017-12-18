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Доходы белорусов снова начинают расти

19.12.2017 15:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Реальные располагаемые денежные доходы населения за 10 месяцев 2017 года увеличились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года.

Об этом сообщает на своем ресурсе национальный статистический комитет.

Оплата труда граждан Беларуси занимает в общем объеме денежных доходов 62,6%, соцвыплаты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 23,8%, доходы от предпринимательской деятельности – 8,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.

Напомним, на протяжении восьми месяцев текущего года доходы населения снижались. По данным официальной статистики у Беларуси в первом полугодии зафиксирован рост экономики: ВВП за это время вырос на 0,9% и зарплаты выросли на 2%. 

Что же касается такого показателя, как реальные располагаемые денежные доходы населения, то в январе – мае 2017 г. они по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократились на 1,2%. Только в январе реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь составили 95,5% к уровню января 2016 года. В январе-феврале — на 3,2%, В январе-августе они снизились на 0,1% по отношению к аналогичному периоду минувшего года. За весь прошлый год доходы граждан Беларуси упали на 7,3%

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения за 10 месяцев 2017 года увеличились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года. Об этом сообщает на своем...

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