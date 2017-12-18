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Доходы белорусов снова начинают расти
19.12.2017 15:59 — Новости Экономики | БДГ
Реальные располагаемые денежные доходы населения за 10 месяцев 2017 года увеличились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года.
Об этом
Оплата труда граждан Беларуси занимает в общем объеме денежных доходов 62,6%, соцвыплаты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 23,8%, доходы от предпринимательской деятельности – 8,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.
Напомним, на протяжении восьми месяцев текущего года доходы населения снижались. По данным официальной статистики у Беларуси в первом полугодии зафиксирован рост экономики: ВВП за это время вырос на 0,9% и зарплаты выросли на 2%.
Что же касается такого показателя, как реальные располагаемые денежные доходы населения, то в январе – мае 2017 г. они по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом
Реальные располагаемые денежные доходы - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения за 10 месяцев 2017 года увеличились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года.
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