Бюджет-2018 прошел второе чтение в Палате представителей

Нижняя палата парламента во вторник, через сутки после голосования за бюджет-2018 в первом чтении, приняла его и во втором чтении.



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Как сообщил депутатам министр финансов Владимир Амарин, бюджет сформирован на основе консервативного сценария. К примеру, прирост ВВП заложен на уровне 1,2%, цена нефти — 43 доллара за баррель. Налоговая нагрузка сохраняется на уровне не более 25,5% ВВП, серьезных корректировок ставок налогов и акцизов не ожидается.

Расходы республиканского бюджета на 2018 год запланированы в сумме 19,751 млрд рублей (плюс 7% к ожидаемому исполнению нынешнего года), исходя из прогнозируемого объема доходов 20,485 млрд (+7,8%). Минимальный размер профицита составит 734 млн рублей.

Амарин подчеркнул, что в номинальном выражении весь прирост доходов республиканского бюджета, 1,2 млрд рублей, будет направлен на увеличение фонда оплаты труда и пенсий военнослужащих и на обслуживание государственного долга.

Среднемесячная зарплата бюджетников в 2018 году вырастет на 14% до 700 рублей. «При получении бюджетом дополнительных доходов, предусматривается их направление на дополнительное повышение оплаты труда в бюджетной сфере», — отметил Амарин.

Для этого на сумму прогнозируемых дополнительных доходов предлагается сформировать в республиканском и местных бюджетах специальные резервные фонды. То, что по сравнению с нулевым чтением, эти фонды заметно выросли (в частности, резервный фонд президента — в 2,7 раза до 1,2 млрд рублей), а многие расходные статьи сократились примерно на 10% (в том числе расходы на ЖКХ, здравоохранение, образование, соцсферу), вызвало вопросы у депутата Анны Канопацкой.

«Были проведены небольшие сокращения расходов, исключая расходы на зарплату, исполнение обязательств, — пояснил Амарин. — Средства зарезервированы, чтобы впоследствии, по итогам развития экономики, исполнения бюджета при необходимости их разрезервировать и направить на неотложные нужды, повышение зарплаты в бюджетном секторе, на реализацию ключевых инновационных и инвестиционных проектов — уже после первого квартала».

На образование в 2018 году из республиканского бюджета будет выделено на 9,6% больше, чем в нынешнем, на здравоохранение — на 3,5%. В целом из консолидированного бюджета на эти отрасли предусматривается соответственно 5,6 млрд и 4,8 млрд рублей. Доля расходов на эти сферы в ВВП будет выше, чем в нынешнем году. Расходы республиканского бюджета на физкультуру и спорт запланированы в сумме 173,7 млн рублей (сюда входят и средства на подготовку к Европейским играм 2019 года в Минске).

Лимит внутреннего государственного долга Беларуси утвержден в размере 10 млрд рублей; внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 3,1 млрд рублей; лимит внешнего госдолга — в размере 19,6 млрд долларов (на нынешний год — 17,85 млрд), внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 3 млрд долларов.

В 2018 году на погашение и обслуживание госдолга Беларуси нужно 3,7 млрд долларов (+8,8% к нынешнему году). В том числе погасить надо 2,5 млрд долларов валютного госдолга. Эти выплаты планируется на три четверти рефинансировать, четверть — погасить за счет профицита бюджета.

Беларусь в 2018 году планирует привлечь 1,2 млрд заимствований на внешнем и внутреннем рынках.

Документ еще должна одобрить Верхняя палата парламента и подписать президент.