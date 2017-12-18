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Депутаты приняли республиканский бюджет во втором чтении

19.12.2017 16:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во вторник республиканский бюджет на 2018 год во втором чтении — без поправок и изменений, сообщает Sputnik.

Проект бюджета был внесен в парламент на минувшей неделе, ознакомиться с его основными положениями депутаты могли еще осенью. Первое чтение проекта состоялось накануне, обсуждение бюджета страны заняло у парламентариев не более сорока минут.

Во вторник белорусские парламентарии рассмотрели республиканский бюджет во втором чтении. Документ был принят без правок и изменений, то есть остается лишь утвердить его членами Совета Республики.

Белорусский бюджет на следующий год ожидается профицитным — с сальдо в размере в 733,88 миллионов рублей. В него заложен темп роста ВВП в 101,2%, то есть рассчитан он по консервативному сценарию.

Около двух третей консолидированного бюджета на следующий год занимают первоочередные расходы — на зарплаты, госдолг, пенсии, коммунальные услуги и иные категория.

Согласно заключению профильной комиссии, республиканский бюджет сохранит социальную направленность бюджета, в приоритете будут финансирование образования и здравоохранения.

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Теги: Минск
 
 
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За два дня проект бюджета прошел два чтения, осталось утверждение Советом Республики.

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