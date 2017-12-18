Использовать момент. МВФ настоятельно рекомендует Беларуси взяться, наконец, за госпредприятия

Экономика Беларуси восстанавливается после двух лет рецессии в результате повышения эффективности экономической политики, более благоприятных внешних условий и более активного внутреннего спроса, но по-прежнему остается весьма уязвимой. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ по итогам завершения консультаций в соответствии со статьей IV.



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МВФ констатирует, что в третьем квартале 2017 года экономика Беларуси выросла на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года из-за роста потребления домашних хозяйств в результате высокого роста зарплаты и увеличения инвестиций. Дефицит счета текущих операций сократился, что отражает рост экспорта услуг, а также рецессию и корректировку реального обменного курса в 2015—2016 годах. Энергетические и финансовые договоренности с Россией, а также успешное размещение еврооблигаций в середине года ослабили давление на стороне финансирования на ближайшее время.

Общий уровень инфляции в октябре снизился до 5,3%, чему способствовали более жесткий контроль за денежными агрегатами, импортированная дезинфляция, отрицательный разрыв между потенциальным и фактическим объемами производства и замедление роста регулируемых цен.

Эксперты МВФ отмечают, что власти держат под контролем сальдо бюджета в узком определении, «однако квазифискальная деятельность в ощутимых масштабах продолжает оказывать повышательное давление на долг». Речь о том, что общее сальдо бюджета, включающее сектор государственного управления, реализация масштабного проекта АЭС и другие забалансовые операции формируют дефицит в размере 3% ВВП, «что является отражением квазифискальных операций». Прогнозируется, что государственный и гарантированный государством долг немного превысит 55% ВВП.

В сообщении признается, что постепенно и пока на пилотной основе в Беларуси идет реструктуризация крупного сектора госпредприятий. Из-за этого на повышенном уровне сохраняются факторы уязвимости. «Ожидается, что неблагоприятная демографическая динамика, слабые условия кредитования, связанные с проблемными балансами предприятий и банков, а также отставание в области конкурентоспособности в рамках строящейся вокруг государственного сектора экономической модели ограничат среднесрочные темпы экономического роста приблизительно двумя процентами», — констатируют в МВФ.

Прогнозируется, что инфляция достигнет 5% в среднесрочной перспективе с условием некоторого контроля за масштабами квазифискальной деятельности, но останется более высокой, чем в большинстве соседних стран.

Исполнительные директора Фонда приветствовали улучшение макроэкономической и финансовой политики за последние 2,5 года, признавая, что эта политика смогла оказать поддержку восстановлению экономики. Однако они подчеркнули, что факторы уязвимости остаются повышенными и необходимы дальнейшие усилия, в том числе по устранению структурных недостатков. «В этой связи важно продолжение активного взаимодействия между Фондом и официальными органами Беларуси», — констатируют эксперты.

Директора призвали официальные органы использовать момент восстановления экономики для проведения углубленных и ускоренных реформ в реальном секторе для повышения производительности, темпов роста и устойчивости экономики к потрясениям. Они отметили исключительную важность реформы сектора госпредприятий для достижения этих целей.

Директора также подчеркнули необходимость реализации мер по совершенствованию рынка труда и товарного рынка для того, чтобы устранить препятствия для роста частного сектора.

«Необходимо также повысить эффективность систем социальной защиты для смягчения воздействия реформ на наиболее уязвимые социальные группы», — отмечают специалисты. При этом повышение зарплаты должно соответствовать росту производительности.

Директора рекомендовали продолжить проведение бюджетной консолидации в среднесрочной перспективе с целью обеспечения устойчивости госдолга. Они призвали официальные органы в 2018 году проводить более жесткую налогово-бюджетную политику, в том числе посредством более строгого контроля за забалансовой бюджетной деятельностью и сокращения квазифискальных рисков, связанных с сектором госпредприятий.