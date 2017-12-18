Более 400 ИП в Беларуси «прокачали» бизнес при помощи игры

В Бресте завершился масштабный проект «Куфаризация», призванный помочь белорусскому бизнесу выйти на глобальный онлайн-рынок.

Предприниматели в Минске и регионах в игровой форме научились вести дела в интернете – с помощью бизнес-кейсов и делового квиза. Проект реализовала крупнейшая в стране площадка объявлений Куфар при поддержке Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики.

Образовательный проект охватил пять регионов Беларуси. Всего в нем приняло участие более 400 предпринимателей, которые смогли «прокачать» свой бизнес с помощью мастер-классов и деловой игры. Самые активные участники получили не только полезные знания, но и ощутимый бюджет на развитие своего дела в интернете.

Мероприятие в Бресте собрало более 80 бизнесменов, которые после лекций от экспертов и налоговых консультаций сразились в интеллектуальной игре. Команды по 5-6 человек ответили на 35 вопросов о бизнесе, рекламе и белорусских законах. Меньше всего трудностей вызвали загадки об известных брендах, а самыми сложными оказались вопросы о налогах. Команда-лидер ответила на 23 из 35 вопросов, ближайшим оппонентам не хватило буквально несколько очков до победы.

«Новые технологии меняют мир вокруг нас, а вместе с ним – и экономику. Все меньше людей ходит по рынкам и торговым центрам, предпочитая совершать покупки в интернете. Только в прошлом году белорусы потратили на онлайн-шопинг около 360 млн. долларов. Но многие белорусские предприниматели все еще неуверенно чувствуют себя в онлайне, – отметил начальник управления коммерции и маркетинга Куфара Илья Жуковец. – Проект «Куфаризация» помог предпринимателям лучше понять правила игры в сети. Теперь белорусским предпринимателям станет чуть легче конкурировать на глобальном интернет-рынке».

Финалисты игры получили 20 тыс. куфов на развитие бизнеса в интернете. Такой суммы хватит на то, чтобы год размещать товары на онлайн-витрине Куфара, - площадке, которую ежемесячно посещает каждый четвертый пользователь Байнета.

«В Бресте в последнее время проводится много мероприятий для предпринимателей, но «Куфаризация» выгодно отличается тем, что эксперты дают конкретные советы. Для меня, например, было открытием, что на такой площадке как Куфар можно продвигать, в том числе и бухгалтерские услуги. Мне интересны все возможности, которые позволяют эффективнее развивать свое дело», – рассказала одна из финалисток бизнес-игры Екатерина Филиповец, занимающаяся в качестве ИП бухгалтерским учетом.

«В Брестской области зарегистрировано более 32 тысяч ИП, многие из которых продают свои товары в интернете. В ближайшее время им станет проще развивать бизнес в онлайне: с 1 января в силу вступает Декрет № 7, который позволяет ИП и юрлицам, работающим через интернет-магазины применять упрощенную систему налогообложения», – пояснила главный государственный налоговый инспектор управления информационно-разъяснительной работы ИМНС по Брестской области Ольга Мисилюк.

Бизнес-игра «Куфаризация» прошла в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве и Бресте. На этом организаторы «Куфаризации» не собираются останавливаться и уже готовят новый проект для бизнеса.

Для справки

«Куфаризация» – проект, созданный крупнейшей (по данным независимого исследования Gemius) в Беларуси площадкой объявлений Куфар и интеллектуальным квизом «МозгоБойня». Инициативу поддержали Министерство экономики и Министерство по налогам и сборам. Целью проекта стало помочь развитию малого и среднего бизнеса Беларуси, предоставив предпринимателям подсказки по развитию своего дела в интернете.