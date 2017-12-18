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Иностранного инвестора защитят от национализации: компенсировать обещают по рыночной цене

19.12.2017 17:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Действующее законодательство об инвестициях дополнят статьей, определяющей общий порядок и условия компенсации инвестору стоимости имущества, являющегося инвестициями или образуемого в результате осуществления инвестиций, при его национализации или реквизиции. Во вторник законопроект, внесенный в Палату представителей депутатами, прошел первое чтение.

Представляя законопроект, депутат Владислав Щепов отметил, что эта норма основана на аналогичных положениях, содержащихся в международных договорах Беларуси о содействии и осуществлению взаимной защите инвестиций. Компенсация будет признана своевременной и полной, если она составляет рыночную стоимость национализированного или реквизированного имущества на день, непосредственно предшествующий национализации, или дню, когда стало известно о принятии таких мер. Выплачивать компенсацию предлагают по выбору иностранного инвестора в рублях или в иностранной валюте.

Депутат подчеркнул, что иностранные инвестиции — важнейший инструмент для создания новых высокопроизводительных рабочих мест, снижения напряженности на рынке труда, сокращения безработицы. В первую очередь, речь идет о прямых иностранных инвестициях. Щепов напомнил слова президента о том, что для привлечения инвестиций надо менять отношение к инвестору.

Планом на нынешний год планировалось привлечь 1,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, за январь-сентябрь привлечено около 900 млн долларов на чистой основе. Этот объем депутат считает крайне низким. «По объему прямых иностранных инвестиций на душу населения за 20 лет отстает более чем в пять раз от ЕС, более двух раз — от Казахстана», — признал он.

 
 
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Действующее законодательство об инвестициях дополнят статьей, определяющей общий порядок и условия компенсации инвестору стоимости имущества, являющегося...

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