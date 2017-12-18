В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отопительные радиаторы Viessmann бьют рекорды продаж в России Осенью 2017 года компания Viessmann, лидер инноваций в области отопления, подвела итоги продаж в России универсальных радиаторов для автономных систем отопления частных...

Осенью 2017 года компания Viessmann, лидер инноваций в области отопления, подвела итоги продаж в России универсальных радиаторов для автономных систем отопления частных домов и малоэтажных зданий. Как отмечают в компании, объем отгрузок с начала года превысил 15 тысяч готовых к монтажу комплектов. Решение позиционируется производителем как универсальное и рекомендуется к использованию застройщиками частных домов и для поквартирных решений. Конструкция универсальных отопительных приборов предполагает практически любой способ подключения прямо из коробки. Благодаря встроенной вентильной гарнитуре и наличию в монтажном комплекте вентильной вставки их можно использовать как радиаторы с нижним подключением. Наличие трех боковых муфт делает возможным боковое подключение, как одностороннее, так и двухстороннее.Отсутствие на панели отопительного прибора крепежных элементов позволяет монтировать его любой стороной. Крепление радиаторов осуществляется с помощью пружинного или вертикального кронштейна. Все это существенно облегчает и ускоряет проектирование, комплектацию и монтаж, а вероятность ошибки сводится к нулю. По желанию заказчика радиаторы комплектуются автоматическими терморегуляторами для установки в каждом помещении наиболее комфортной температуры. Устройство позволяет пользователю выбирать значение температуры в диапазоне от плюс 15 до плюс 25, после чего автоматически поддерживает заданный режим.Радиаторы окрашены экологичным и прошедшим термическую обработку порошковым покрытием оттенка RAL 9016, белый, а съемная дизайнерская решетка делает возможной их регулярную очистку, что особенно важно в домах с маленькими детьми и людьми, подверженным аллергии. Одними из последних российских объектов, где использованы комплексные решения Viessmann для отопления индивидуального дома, стали новые малоэтажные микрорайоны в Снежинске Челябинской области. Здесь ведется строительство одноэтажных и двухэтажных индивидуальных коттеджей площадью от 90 до 220 квадратных метров.В соответствии с проектом, во всех домах установлены котлы Vitodens 100-W WB1C с оригинальной системой дымоудаления и универсальные радиаторы Viessmann. Комплектное решение позволяет избежать возможных проблем при сопряжении оборудования и значительно удобнее с точки зрения гарантийного и постгарантийного обслуживания, отмечает Ростислав Перевязкин, специалист компании Юнитерм+, осуществляющей монтажные и пусконаладочные работы в новых жилых микрорайонах Снежинска.На сегодняшний день в Снежинске завершена вторая очередь малоэтажной застройки и проводится благоустройство территории, заложены фундаменты домов третьей очереди. Помимо коттеджей, общее число которых будет более ста пятидесяти, планируется строительство трехэтажных домов повышенной комфортности с решениями для поквартирного отопления. Конденсационные котлы Vitodens для больших квартир и традиционные котлы Vitopend для компактных в комплекте с универсальными радиаторами Viessmann.www.viessmann.ru