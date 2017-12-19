МИНСК, 19 дек — Sputnik. Российская нефтяная компания "Лукойл" заключила со своей белорусской "дочкой" контракт на поставку в республику в следующем году 2,5 миллиона тонн нефти, говорится в сообщении "Лукойла".

"Черное золото" будет поставлено на ОАО "Нафтан" либо "Мозырский НПЗ", или на оба нефтеперерабатывающих предприятия. Общая стоимость поставок составит примерно 875 миллионов долларов.

Нефть поступит в Беларусь по трубопроводам в течение всего будущего года согласно программе ежемесячных поставок.

В конце прошлого года "Лукойл" заключил контракт на поставку в РБ 2,5 миллиона тонн российской нефти в 2017 году на сумму порядка 550 миллионов долларов.

В начале декабря Беларусь и Россия согласовали поставки нефти на будущий год . Всего Россия поставит в республику 24 миллиона тонн нефти. Такие объемы согласно договоренностям двух стран будут сохраняться до 2024 года. При этом только одна четверть российской нефти уйдет на экспорт, остальные три четверти будут переработаны на белорусских НПЗ.