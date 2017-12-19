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"Лукойл" поставит в Беларусь 2,5 млн тонн нефти в следующем году

19.12.2017 20:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Российская нефтяная компания "Лукойл" заключила со своей белорусской "дочкой" контракт на поставку в республику в следующем году 2,5 миллиона тонн нефти, говорится в сообщении "Лукойла".

"Лукойл" поставит в Беларусь 2,5 млн тонн нефти в следующем году
© Pixabay
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"Черное золото" будет поставлено на ОАО "Нафтан" либо "Мозырский НПЗ", или на оба нефтеперерабатывающих предприятия. Общая стоимость поставок составит примерно 875 миллионов долларов.

Нефть поступит в Беларусь по трубопроводам в течение всего будущего года согласно программе ежемесячных поставок.

В конце прошлого года "Лукойл" заключил контракт на поставку в РБ 2,5 миллиона тонн российской нефти в 2017 году на сумму порядка 550 миллионов долларов.

В начале декабря Беларусь и Россия согласовали поставки нефти на будущий год. Всего Россия поставит в республику 24 миллиона тонн нефти. Такие объемы согласно договоренностям двух стран будут сохраняться до 2024 года. При этом только одна четверть российской нефти уйдет на экспорт, остальные три четверти будут переработаны на белорусских НПЗ.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость нефти, которую "Лукойл" поставит в республику, составит порядка 875 миллионов долларов.

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