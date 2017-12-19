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"Лукойл" поставит в Беларусь 2,5 млн тонн нефти в следующем году
19.12.2017 20:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Российская нефтяная компания "Лукойл" заключила со своей белорусской "дочкой" контракт на поставку в республику в следующем году 2,5 миллиона тонн нефти, говорится в сообщении "Лукойла".
"Черное золото" будет поставлено на ОАО "Нафтан" либо "Мозырский НПЗ", или на оба нефтеперерабатывающих предприятия. Общая стоимость поставок составит примерно 875 миллионов долларов.
Нефть поступит в Беларусь по трубопроводам в течение всего будущего года согласно программе ежемесячных поставок.
В конце прошлого года "Лукойл" заключил контракт на поставку в РБ 2,5 миллиона тонн российской нефти в 2017 году на сумму порядка 550 миллионов долларов.
В начале декабря Беларусь и Россия
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Стоимость нефти, которую "Лукойл" поставит в республику, составит порядка 875 миллионов долларов.
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