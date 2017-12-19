МВФ считает, что экономика Беларуси начала восстанавливаться

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Экономика Беларуси стала на путь восстановления после двухлетней рецессии, полагают эксперты Международного валютного фонда.



© Sputnik/ Павел Лисицын Всемирный банк: рецессия в экономике Беларуси закончилась

МВФ завершил в текущем году консультации с Беларусью, по результатам которых будет составлен итоговый доклад по 2017-му.

"Экономика Беларуси восстанавливается после двух лет рецессии в результате более эффективных мер экономической политики, более благоприятных внешних условий и более активного внутреннего спроса", – сообщил во вторник департамент общественных коммуникаций МВФ.

Однако при этом в МВФ ожидают, что неблагоприятная демографическая динамика в республике, связанные с проблемными балансами предприятий и банков слабые условия кредитования, а также проблемы в области конкурентоспособности, обусловленные белорусской экономической моделью, строящейся вокруг госсектора, ограничат темпы экономического роста приблизительно 2%.

По мнению МВФ, инфляция в Беларуси в среднесрочной перспективе достигнет 5%.

В фонде констатировали, что за последние 2,5 года макроэкономическая и финансовая политика в стране улучшилась, что помогло восстановлению экономики. Но при этом есть и структурные недостатки, которые следует устранить, – нужно провести углубленные и ускоренные реформы в реальном секторе, реформу сектора госпредприятий, совершенствовать рынок труда, а также повысить эффективность систем соцзащиты, чтобы смягчить воздействие преобразований на самые уязвимые слои населения.

В начале декабря новый экономический обзор для Беларуси опубликовал Всемирный банк. В нем эксперты также отметили, что рецессия в белорусской экономике завершилась в 2017 году .

Правительство Беларуси рассчитывает, что рост ВВП республики в 2018-м составит 3,4%, производительности труда – 2,8%; инвестиции в основной капитал превысят ожидаемые инвестиции 2017 года на 6,8%. Ожидается, что на конец 2018 года инфляция не превысит 7%, а реальные доходы населения покажут рост на 3,2%.