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Лукашенко - сотрудникам КГБ: В летописи национальной спецслужбы есть немало ярких страниц
20.12.2017 07:39 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности Беларуси с профессиональным праздником. Об этом
«В славной вековой летописи национальной спецслужбы есть немало ярких страниц, наполненных легендарными именами, примерами истинного патриотизма, кристальной честности, безупречного исполнения служебного долга и готовности к самопожертвованию», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что служение Родине — особая честь и великая ответственность. «Убежден, что нынешнее поколение сотрудников достойно выполняет свой долг, обеспечивая надежную защиту белорусского государства. Залог успеха — профессионализм и зрелость кадров, высокий интеллектуальный и технический потенциал органов государственной безопасности», — отметил президент.
Ранее на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов госбезопасности, президент Беларуси
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"Убежден, что нынешнее поколение сотрудников достойно выполняет свой долг, обеспечивая надежную защиту белорусского государства", - отметил президент.
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