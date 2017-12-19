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Лукашенко - сотрудникам КГБ: В летописи национальной спецслужбы есть немало ярких страниц

20.12.2017 07:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности Беларуси с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«В славной вековой летописи национальной спецслужбы есть немало ярких страниц, наполненных легендарными именами, примерами истинного патриотизма, кристальной честности, безупречного исполнения служебного долга и готовности к самопожертвованию», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что служение Родине — особая честь и великая ответственность. «Убежден, что нынешнее поколение сотрудников достойно выполняет свой долг, обеспечивая надежную защиту белорусского государства. Залог успеха — профессионализм и зрелость кадров, высокий интеллектуальный и технический потенциал органов государственной безопасности», — отметил президент.

Ранее на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов госбезопасности, президент Беларуси рассказал, что благодаря работе спецслужб удалось предотвратить теракты за рубежом и не допустить дестабилизации ситуации в стране.

 
 
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"Убежден, что нынешнее поколение сотрудников достойно выполняет свой долг, обеспечивая надежную защиту белорусского государства", - отметил президент.

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