Лукашенко - сотрудникам КГБ: В летописи национальной спецслужбы есть немало ярких страниц

Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности Беларуси с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«В славной вековой летописи национальной спецслужбы есть немало ярких страниц, наполненных легендарными именами, примерами истинного патриотизма, кристальной честности, безупречного исполнения служебного долга и готовности к самопожертвованию», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что служение Родине — особая честь и великая ответственность. «Убежден, что нынешнее поколение сотрудников достойно выполняет свой долг, обеспечивая надежную защиту белорусского государства. Залог успеха — профессионализм и зрелость кадров, высокий интеллектуальный и технический потенциал органов государственной безопасности», — отметил президент.

Ранее на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов госбезопасности, президент Беларуси рассказал , что благодаря работе спецслужб удалось предотвратить теракты за рубежом и не допустить дестабилизации ситуации в стране.