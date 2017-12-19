Курс биткоина за сутки упал более чем на 10%

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Курс биткоина снизился на 11,7% за сутки и, согласно данным портала CoinMarketCap , отслеживающего курс криптовалюты, по состоянию на 9 часов утра составил $16,81 тысяч.



© REUTERS/ Dado Ruvic / Illustration / File Photo Биткоин против доллара: криптовалюты как угроза финансовым рынкам

Текущий курс стал самым низким с момента открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets. В воскресенье начальной ценой на фьючерсные контракты на январь 2018 года утром на бирже было объявлено 20,65 тысячи долларов, но к утру понедельника цена снизилась до 18,79 тысячи долларов.

19 числа курс еще больше понизился, и на сегодняшний день биткоин потерял в стоимости более 10%.

В Беларуси криптовалюта для расчетов не регулируется законом и не используется. Тем не менее, в стане уже был зарегистрирован первый случай мошенничества , связанный с биткоинами.