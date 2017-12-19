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Курс биткоина за сутки упал более чем на 10%
20.12.2017 09:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Курс биткоина снизился на 11,7% за сутки и, согласно данным портала
© REUTERS/ Dado Ruvic / Illustration / File Photo
Текущий курс стал самым низким с момента открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets. В воскресенье начальной ценой на фьючерсные контракты на январь 2018 года утром на бирже было объявлено 20,65 тысячи долларов, но к утру понедельника цена снизилась до 18,79 тысячи долларов.
19 числа курс еще больше понизился, и на сегодняшний день биткоин потерял в стоимости более 10%.
В Беларуси криптовалюта для расчетов не регулируется законом и не используется. Тем не менее, в стане уже был
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17 декабря курс биткоина достиг отметки в 20 тысяч долларов США, 20 декабря за него уже дают около 17 тысяч.
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