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Курс биткоина за сутки упал более чем на 10%

20.12.2017 09:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Курс биткоина снизился на 11,7% за сутки и, согласно данным портала CoinMarketCap, отслеживающего курс криптовалюты, по состоянию на 9 часов утра составил $16,81 тысяч.

Курс биткоина за сутки упал более чем на 10%
© REUTERS/ Dado Ruvic / Illustration / File Photo
Биткоин против доллара: криптовалюты как угроза финансовым рынкам

Текущий курс стал самым низким с момента открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets. В воскресенье начальной ценой на фьючерсные контракты на январь 2018 года утром на бирже было объявлено 20,65 тысячи долларов, но к утру понедельника цена снизилась до 18,79 тысячи долларов.

19 числа курс еще больше понизился, и на сегодняшний день биткоин потерял в стоимости более 10%.

В Беларуси криптовалюта для расчетов не регулируется законом и не используется. Тем не менее, в стане уже был зарегистрирован первый случай мошенничества, связанный с биткоинами.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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17 декабря курс биткоина достиг отметки в 20 тысяч долларов США, 20 декабря за него уже дают около 17 тысяч.

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