Глава КГБ: За 5 лет мы разоблачили 36 шпионов. Одного обменяли на осужденных за рубежом белорусов

За последние несколько лет КГБ Беларуси удалось разоблачить 36 агентов иностранных спецслужб, действовавших на территории нашей страны. Об этом в интервью изданию «СБ Беларусь Сегодня» рассказал глава ведомства Валерий Вакульчик.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Всего только за последние пять лет выявлена и пресечена разведывательная деятельность 36 сотрудников и агентов спецслужб иностранных государств, в том числе 13 привлечено к уголовной ответственности. Один из них впоследствии был «обменен» на двух белорусских граждан, осужденных за рубежом.

Вакульчик также рассказал, что иностранные спецслужбы активно пытаются вербовать граждан нашей страны. Особенно агрессивно в этом вопросе, по его словам, действует соседняя Литва, спецслужбы которой используют «в том числе целенаправленные провокации, которые в цивилизованном мире остались в прошлом».

— Конечно же, это недопустимо. И вряд ли способствует укреплению и развитию отношений. Особенно с учетом того обстоятельства, что белорусский транзит существенно пополняет бюджет Литвы, — отметил Валерий Вакульчик.

Он рассказал, что только в текущем году к 15 годам лишения свободы осужден один гражданин Беларуси, завербованный литовскими спецслужбами. Возбуждено два уголовных дела по статье «Измена государству», еще одно дело направлено в суд.

Еще один гражданин Беларуси — бывший старший офицер был приговорен за шпионаж к 14 годам колонии усиленного режима.

— Будучи путем шантажа и угроз завербован иностранной разведкой, он собирал и передавал сведения, составляющие государственные секреты. Пытался втянуть в противоправную деятельность своих бывших коллег. Но, несмотря на предпринимаемые его кураторами меры безопасности и конспирации, предатель был разоблачен, его вина полностью доказана в суде, — сообщил подробности глава КГБ.

Что же касается экономических преступлений, то, как отметил Валерий Вакульчик: «Экономическая безопасность — одна из составляющих национальной безопасности. Поэтому, конечно же, борьба с коррупцией и экономическими преступлениями — тоже наше дело».

За последние три года КГБ вскрыл более 1600 коррупционных преступлений. Основную часть их еще на стадии дознания передали в другие правоохранительные органы. Комитет занимался расследованием самых значимых и резонансных.

— Например, не так давно самая крупная в истории страны взятка — 5 миллионов долларов — была пресечена Комитетом. Причем все эти деньги изъяты. Мы очень активно проводим работу по возмещению причиненного государству ущерба. И в этом деле честно отрабатываем свой хлеб: за прошедшие три года Комитет вернул в казну больше, чем государство потратило на содержание сотрудников. (Как рассказал на торжественном мероприятии , посвященном 100-летию органов госбезопасности,

Александр Лукашенко, всего за последние три года благодаря работе комитета в бюджет было перечислено 250 млн рублей. — Прим. TUT.BY)

Характеризуя работу своих подчиненных Валерий Вакульчик отметил значительный рост их профессионализма и высокую самоотдачу. Все это, по его словам, позволяет ведомству демонстрировать высокие результаты работы.

20 декабря в стране отмечают 100 лет со дня образования органов государственной безопасности. С профессиональным праздником руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности Беларуси поздравил президент .