ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семашко: ВВП Беларуси демонстрирует устойчивый рост

20.12.2017 10:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отмечает успешное развитие промышленности в стране и рост внутреннего валового продукта.

Семашко: ВВП Беларуси демонстрирует устойчивый рост
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
МВФ считает, что экономика Беларуси начала восстанавливаться

Об этом он заявил на совместном заседании двух палат белорусского парламента, которое проходит в Овальном зале в среду 20 декабря. Сегодня пройдет закрытие третьей сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва.

"Уходящий год является переломным в выполнении социально-экономических показательней развития страны на 2016-2020 годы", – сказал Семашко.

По его словам, ВВП демонстрирует устойчивый рост и в настоящее время составляет 102,2%. При этом вице- премьер отметил, что существенный вклад в рост ВВП внесла промышленность Беларуси.

Семашко пояснил, что на увеличение ВВП оказали влияние два фактора – внешний и внутренний. Внешний – это то, что удалось решить с Россией нефетегазовые вопросы, а внутренний – снижение ставки по кредитам, которая за пять последних лет в Беларуси достигла минимального значения.

Семашко также заявил, что на неделе пройдет совещание у президента Александра Лукашенко по вопросам поддержки промышленных флагманов белорусской экономики, среди которых БМЗ.

В декабре текущего года МВД и Всемирный банк опубликовали годовые отчеты по Беларуси, отметив, что экономика республики начала восстанавливается после продолжительной рецессии.

Всемирный банк: рецессия в экономике Беларуси закончилась>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Росту внутреннего валового продукта способствует решение нефтегазовых вопросов с Россией и снижение ставки по кредитам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава КГБ: За 5 лет мы разоблачили 36 шпионов. Одного обменяли на осужденных за рубежом белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика