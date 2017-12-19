Семашко: ВВП Беларуси демонстрирует устойчивый рост

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отмечает успешное развитие промышленности в стране и рост внутреннего валового продукта.



© Sputnik/ Наталья Селиверстова МВФ считает, что экономика Беларуси начала восстанавливаться

Об этом он заявил на совместном заседании двух палат белорусского парламента, которое проходит в Овальном зале в среду 20 декабря. Сегодня пройдет закрытие третьей сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва.

"Уходящий год является переломным в выполнении социально-экономических показательней развития страны на 2016-2020 годы", – сказал Семашко.

По его словам, ВВП демонстрирует устойчивый рост и в настоящее время составляет 102,2%. При этом вице- премьер отметил, что существенный вклад в рост ВВП внесла промышленность Беларуси.

Семашко пояснил, что на увеличение ВВП оказали влияние два фактора – внешний и внутренний. Внешний – это то, что удалось решить с Россией нефетегазовые вопросы, а внутренний – снижение ставки по кредитам, которая за пять последних лет в Беларуси достигла минимального значения.

Семашко также заявил, что на неделе пройдет совещание у президента Александра Лукашенко по вопросам поддержки промышленных флагманов белорусской экономики, среди которых БМЗ.

В декабре текущего года МВД и Всемирный банк опубликовали годовые отчеты по Беларуси, отметив, что экономика республики начала восстанавливается после продолжительной рецессии.

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