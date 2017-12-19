Владимир Семашко: электробусы - транспорт будущего

Электробусы — транспорт будущего, уверен первый вице-премьер. Об этом он заявил, выступая перед депутатами в Палате представителей 20 декабря.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Он рассказал, что в нынешнем году в Минске эксплуатировали 20 электробусов и расчетные экономические показатели достигнуты. В частности, экономия энергоресурсов составила 14%.

Семашко признал, что были небольшие инциденты с электробусами, но это «безусловно, транспорт будущего». Особенно, подчеркнул первый вице-премьер, это актуально для новых районов, которые необходимо оперативно обеспечить транспортом.

Уже в 2018 году планируется закупить еще 60 электробусов, есть и контракты на их поставку в Россию и другие страны.

Семашко также напомнил, что перед Академией наук стоит задача разработки накопителя-суперконденсатора, и здесь уже до конца года обещают представить новый разработанный материал.

Напомним, за эту осень в Минске были зафиксированы два случая возгорания новых электробусов, выпущенных в ОАО «Белкоммунмаш». Первый раз электробус загорелся 14 сентября на улице Ваупшасова. Пострадавших не было: электробус не работал на маршруте, а проходила его обкатка. Огонь повредил крышу и внутреннюю обшивку. Тогда предполагалось, что всему виной короткое замыкание электроподъемника . А утром 16 ноября на диспетчерской станции «Дружная» загорелся второй электробус , курсирующий по маршруту № 43. До приезда спасателей возгорание ликвидировал водитель машины, пассажиры при этом не пострадали.

«Во всем виноваты голландские вентиляторы», — сообщили TUT.BY на предприятии.