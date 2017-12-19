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Владимир Семашко: электробусы - транспорт будущего
20.12.2017 10:42 — Новости Экономики | Tut.by
Электробусы — транспорт будущего, уверен первый вице-премьер. Об этом он заявил, выступая перед депутатами в Палате представителей 20 декабря.
Он рассказал, что в нынешнем году в Минске эксплуатировали 20 электробусов и расчетные экономические показатели достигнуты. В частности, экономия энергоресурсов составила 14%.
Семашко признал, что были небольшие инциденты с электробусами, но это «безусловно, транспорт будущего». Особенно, подчеркнул первый вице-премьер, это актуально для новых районов, которые необходимо оперативно обеспечить транспортом.
Уже в 2018 году планируется закупить еще 60 электробусов, есть и контракты на их поставку в Россию и другие страны.
Семашко также напомнил, что перед Академией наук стоит задача разработки накопителя-суперконденсатора, и здесь уже до конца года обещают представить новый разработанный материал.
Напомним, за эту осень в Минске были зафиксированы два случая возгорания новых электробусов, выпущенных в ОАО «Белкоммунмаш». Первый раз
«Во всем виноваты голландские вентиляторы», —
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Семашко признал, что были небольшие инциденты с электробусами, но это "безусловно, транспорт будущего". Особенно это актуально для новых районов, которые...
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