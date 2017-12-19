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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия ведут переговоры по методике ценообразования на газ на 2020-2024 годы. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ведем переговоры по формированию ценообразования на газ на 2020-2024 годы", - отметил Владимир Семашко.

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