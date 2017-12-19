Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти - Семашко

Владимир Семашко. Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на совместном заседании двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полтора года, практически весь 2016 год и начало 2017 года, были непростые переговоры по нефтегазовому вопросу. По нефти мы полностью урегулировали наши отношения, получили гарантии по поставкам 24 млн т нефти ежегодно. Отклонения могут быть плюс-минус 2%", - отметил Владимир Семашко.

/Будет дополнено/.-0-