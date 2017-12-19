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Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти - Семашко
20.12.2017 10:57 — Новости Экономики | БелТА
Владимир Семашко. Фото из архива
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на совместном заседании двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.
"Полтора года, практически весь 2016 год и начало 2017 года, были непростые переговоры по нефтегазовому вопросу. По нефти мы полностью урегулировали наши отношения, получили гарантии по поставкам 24 млн т нефти ежегодно. Отклонения могут быть плюс-минус 2%", - отметил Владимир Семашко.
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