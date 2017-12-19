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Семашко рассказал о высшем пилотаже в белорусской нефтепереработке
20.12.2017 11:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Белорусская нефтеперерабатывающая отрасль после реконструкции выйдет на значительные объемы переработки сырья, заявил в Овальном зале в среду вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко.
В Минске проходит последнее в этом году заседание двух палат белорусского парламента, на котором правительство отчитается о работе в топливно-энергетическом, нефтегазовом и промышленном секторе страны.
"Мы прошли экватор по модернизации Мозырского НПЗ и "Нафтана", — сказал Семашко.
По его словам, к середине 2019 года планируется выйти на проектную мощность на Мозырском НПЗ. На "Нафтане" модернизацию планируется закончить к ноябрю 2019 года и в 2020 году выйти на проектную мощность.
"После реконструкции каждое из предприятий будет перерабатывать по 12 миллионов тон нефти", — сказал Семашко и добавил, что "это будет высший пилотаж".
Вице-премьер правительства так же отметил, что если бы эти два предприятия вышли на проектную мощность уже сегодня, по при нынешней конъектуре цен удалось бы получать прибыль по 50-60 долларов на каждой тонне нефти. Он пояснил, что рентабельность достигается при 30 долларах на тысячу тонн.
Нефть и газ
Вице-премьер белорусского правительства отметил, что с Россией по нефти "вопросы полностью закрыты", а в апреле были
© Фото: пресс-служба президента
"Напряженные переговоры по газу продолжаются",- сказал вице-премьер.
В данной связи он напомнил, что поставлена задача к 2025 году сформировать единый рынок газа ЕАЭС, в который входят пять стран.
"Сегодня мы ведем переговоры о том, какая будет методология формирования цены на газ будет устраивать стороны", — сказал Семашко.
Он отметил, что в перспективе для Беларуси должна сформироваться такая цена на газ, которая существует "в приграничных российских губерниях".
По словам вице-премьера, в перспективе нужно выйти на методологию формирования цены на едином рынке газа "для пяти" (все страны ЕАЭС —Sputnik) и "для двух" (РБ и РФ).
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Вице-премьер также отметил, что продолжаются переговоры с РФ по выработке единой методологии формирования цены на газ к 2025 году.
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