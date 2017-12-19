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Семашко рассказал о высшем пилотаже в белорусской нефтепереработке

20.12.2017 11:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Белорусская нефтеперерабатывающая отрасль после реконструкции выйдет на значительные объемы переработки сырья, заявил в Овальном зале в среду вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко.

Семашко рассказал о высшем пилотаже в белорусской нефтепереработке
© Фото: пресс-служба президента РБ
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В Минске проходит последнее в этом году заседание двух палат белорусского парламента, на котором правительство отчитается о работе в топливно-энергетическом, нефтегазовом и промышленном секторе страны.

"Мы прошли экватор по модернизации Мозырского НПЗ и "Нафтана", — сказал Семашко.

По его словам, к середине 2019 года планируется выйти на проектную мощность на Мозырском НПЗ. На "Нафтане" модернизацию планируется закончить к ноябрю 2019 года и в 2020 году выйти на проектную мощность.

"После реконструкции каждое из предприятий будет перерабатывать по 12 миллионов тон нефти", — сказал Семашко и добавил, что "это будет высший пилотаж".

Вице-премьер правительства  так же отметил, что если бы эти два предприятия  вышли на проектную мощность уже сегодня, по  при нынешней конъектуре  цен   удалось  бы получать прибыль по 50-60 долларов на  каждой тонне нефти. Он пояснил, что рентабельность достигается при 30 долларах на тысячу тонн.

Нефть и газ

Вице-премьер белорусского правительства отметил, что с Россией  по нефти "вопросы полностью закрыты", а в апреле были достигнуты договоренности по цене. По газу, отметил Семашко, не все еще  вопросы решены.

Семашко рассказал о высшем пилотаже в белорусской нефтепереработке
© Фото: пресс-служба президента
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"Напряженные переговоры по газу  продолжаются",- сказал вице-премьер.

В данной связи он напомнил, что поставлена задача к 2025 году сформировать единый рынок газа ЕАЭС, в который входят пять стран.

"Сегодня мы ведем переговоры о том, какая будет методология формирования цены на газ будет устраивать стороны", — сказал Семашко.

Он отметил, что в перспективе для Беларуси должна сформироваться такая цена на  газ, которая существует "в приграничных российских губерниях".

По словам  вице-премьера, в перспективе нужно выйти  на методологию формирования цены на едином рынке газа "для пяти" (все страны ЕАЭС —Sputnik) и "для двух" (РБ и РФ).

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер также отметил, что продолжаются переговоры с РФ по выработке единой методологии формирования цены на газ к 2025 году.

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