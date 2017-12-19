Семашко рассказал о высшем пилотаже в белорусской нефтепереработке

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Белорусская нефтеперерабатывающая отрасль после реконструкции выйдет на значительные объемы переработки сырья, заявил в Овальном зале в среду вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко.

В Минске проходит последнее в этом году заседание двух палат белорусского парламента, на котором правительство отчитается о работе в топливно-энергетическом, нефтегазовом и промышленном секторе страны.

"Мы прошли экватор по модернизации Мозырского НПЗ и "Нафтана", — сказал Семашко.

По его словам, к середине 2019 года планируется выйти на проектную мощность на Мозырском НПЗ. На "Нафтане" модернизацию планируется закончить к ноябрю 2019 года и в 2020 году выйти на проектную мощность.

"После реконструкции каждое из предприятий будет перерабатывать по 12 миллионов тон нефти", — сказал Семашко и добавил, что "это будет высший пилотаж".

Вице-премьер правительства так же отметил, что если бы эти два предприятия вышли на проектную мощность уже сегодня, по при нынешней конъектуре цен удалось бы получать прибыль по 50-60 долларов на каждой тонне нефти. Он пояснил, что рентабельность достигается при 30 долларах на тысячу тонн.

Нефть и газ

Вице-премьер белорусского правительства отметил, что с Россией по нефти "вопросы полностью закрыты", а в апреле были достигнуты договоренности по цене . По газу, отметил Семашко, не все еще вопросы решены.

"Напряженные переговоры по газу продолжаются",- сказал вице-премьер.

В данной связи он напомнил, что поставлена задача к 2025 году сформировать единый рынок газа ЕАЭС, в который входят пять стран.

"Сегодня мы ведем переговоры о том, какая будет методология формирования цены на газ будет устраивать стороны", — сказал Семашко.

Он отметил, что в перспективе для Беларуси должна сформироваться такая цена на газ, которая существует "в приграничных российских губерниях".

По словам вице-премьера, в перспективе нужно выйти на методологию формирования цены на едином рынке газа "для пяти" (все страны ЕАЭС —Sputnik) и "для двух" (РБ и РФ).