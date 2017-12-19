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Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти - Семашко

20.12.2017 10:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти - Семашко
Во время заседания

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко сегодня на совместном заседании двух палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Полтора года, практически весь 2016 год и начало 2017 года, были непростые переговоры по нефтегазовому вопросу. По нефти мы полностью урегулировали наши отношения, получили гарантии по поставкам 24 млн т нефти ежегодно. Отклонения могут быть плюс-минус 2%, а это около 480 тыс. т из 24 млн т", - отметил Владимир Семашко.

Также, по его словам, решен вопрос с обязательной поставкой в Россию бензина, что было невыгодно для белорусской стороны.

"Мы решили все вопросы по нефти. Это позволит полностью загрузить белорусские НПЗ нефтью и обеспечить их нормальную работу", - подытожил Владимир Семашко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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