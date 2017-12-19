МИНСК, 20 дек — Sputnik. Заместитель председателя правительства Беларуси Владимир Семашко считает, что прикладная наука должна более активно предлагать свои наработки для внедрения в промышленность.

В Минске проходит последнее в этом году совместное заседание Палаты представителей и Совета республики Национального собрания РБ. Семашко выступил с 45-минутным докладом о ситуации в ТЭК, промышленности, нефти-газовой сфере. Еще 45 минут вице-премьер отвечал на вопросы парламентариев; всего ему адресовали более 10 вопросов.

"Я говорил руководству Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ), что нужно активно продвигать свои наработки в промышленность", — сказал Семашко, отвечая на вопрос депутата.

При этом вице-премьер пошутил, что он "предлагал ГКНТ создать "отделы сутенеров", которые бы свели науку и производство". Шутка вызвала смех в Овальном зале.

Отвечая на вопросы депутатов, Семашко рассказал о том, как создавался Парк высоких технологий (ПВТ). По словам вице-премьера, 10 лет назад, когда возникала данная идея, даже в Администрации президента некоторые чиновники не верили в ее перспективность.

"Я помню, как мне высокий чиновник из администрации говорил: "Вы что, с ума сошли, создавать контору "Рога и копыта", которые ничего не будут делать, а только получать преференции",- сказал Семашко.

Тем не менее, решение о создании ПВТ было принято. Беларусь изучила опыт Индии, Китая, США. По словам вице-премьера, теперь приятно слышать, когда иностранные IT-олигархи говорят о том, что благодаря ПВТ узнали, что есть такая страна, как Беларусь.

Семашко сообщил, в этом году у ПВТ планируется прибыль в размере 1 миллиарда долларов.