ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семашко предложил создать в ГКНТ "отделы сутенеров"

20.12.2017 12:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Заместитель председателя правительства Беларуси Владимир Семашко считает, что прикладная наука должна более активно предлагать свои наработки для внедрения в промышленность.

Семашко предложил создать в ГКНТ "отделы сутенеров"
© Sputnik / Виктор Толочко
Кобяков рассказал Forbes об инвестициях, ПВТ и парке "Великий камень"

В Минске проходит последнее в этом году совместное заседание Палаты представителей и Совета республики Национального собрания РБ. Семашко выступил с 45-минутным докладом о ситуации в ТЭК, промышленности, нефти-газовой сфере. Еще 45 минут вице-премьер отвечал на вопросы парламентариев; всего ему адресовали более 10 вопросов.

"Я говорил руководству Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ), что нужно активно продвигать свои наработки в промышленность", — сказал Семашко, отвечая на вопрос депутата.

При этом вице-премьер пошутил, что он "предлагал ГКНТ создать "отделы сутенеров", которые бы свели науку и производство". Шутка вызвала смех в Овальном зале.

Отвечая на вопросы депутатов, Семашко рассказал о том, как создавался Парк высоких технологий (ПВТ). По словам вице-премьера, 10 лет назад, когда возникала данная идея, даже в Администрации президента некоторые чиновники не верили в ее перспективность.

Семашко предложил создать в ГКНТ "отделы сутенеров"
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Лукашенко: в IT немного опаздываем, потому что много разговаривали

"Я помню, как мне высокий чиновник из администрации говорил: "Вы что, с ума сошли, создавать контору "Рога и копыта", которые ничего не будут делать, а только получать преференции",- сказал Семашко.

Тем не менее, решение о создании ПВТ было принято. Беларусь изучила опыт Индии, Китая, США. По словам вице-премьера, теперь приятно слышать, когда иностранные IT-олигархи говорят о том, что благодаря ПВТ узнали, что есть такая страна, как Беларусь.

Семашко сообщил, в этом году у ПВТ планируется прибыль в размере 1 миллиарда долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер премьер также рассказал, кто 10 лет назад не верил в успешность проекта по созданию белорусской Силиконовой долины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Семашко рассказал о высшем пилотаже в белорусской нефтепереработке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика