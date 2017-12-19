|
Белорусским покупателям Geely планируется предоставлять субсидии
20.12.2017 12:00 — Новости Экономики | БелТА
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским покупателям отечественных автомобилей Geely планируется предоставлять субсидии, сообщил заместитель министра промышленности Александр Огородников, отвечая сегодня на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для продаж на белорусском рынке специально разрабатывается программа по стимулированию продаж. Для этого будут задействованы лизинговые компании, банки, и самое главное - будет предоставлена субсидия для покупателя автомобиля. Соответствующий проект указа главы государства подготовлен", - проинформировал Александр Огородников.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии