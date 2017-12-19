Белорусским покупателям Geely планируется предоставлять субсидии

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским покупателям отечественных автомобилей Geely планируется предоставлять субсидии, сообщил заместитель министра промышленности Александр Огородников, отвечая сегодня на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для продаж на белорусском рынке специально разрабатывается программа по стимулированию продаж. Для этого будут задействованы лизинговые компании, банки, и самое главное - будет предоставлена субсидия для покупателя автомобиля. Соответствующий проект указа главы государства подготовлен", - проинформировал Александр Огородников.

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