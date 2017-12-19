Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия ведут переговоры по методике ценообразования на газ на 2020-2024 годы. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ведем переговоры с Россией по формуле ценообразования на газ, как методология будет заложена на 2020-2024 годы, чтобы к 1 января 2025-го прийти к единому рынку газа", - отметил Владимир Семашко. По его словам, позиция белорусской стороны по данному вопросу заключается в том, что стоимость газа на границе должна быть примерно такой же, как в близлежащих регионах России. "Пока у нас цена газа с коэффициентом 2,08, т.е. в два раза выше", - пояснил вице-премьер.

При этом Владимир Семашко констатировал, что до 2019 года проблема объемов и стоимости российского газа для Беларуси решена. "В этом году имеем цену $143,6 за 1 тыс. кубометров. Плюс определенная поддержка бюджета Беларуси. В следующем году вне зависимости от конъюнктуры рынка идет снижение до $129 за 1 тыс. кубометров. В 2019 году - $127", - сказал он.-0-